Giữ hình ảnh công bộc

Với hành vi say xỉn, có lời lẽ và hành động phản cảm nơi công cộng, ông T. bị cơ quan kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31-5, sau chương trình biểu diễn ca Huế tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế). Vị khách say xỉn (được xác định là ông Tr.B.T) được chủ thuyền và người dân hỗ trợ đưa từ thuyền rồng lên bờ trong tình trạng không làm chủ được bản thân, có dấu hiệu sử dụng nhiều rượu, bia. Người này nôn ói, cởi áo và quần dài rồi la ó, chửi bới, làm loạn cả khu vực bến thuyền. Vụ việc có nhiều người dân địa phương và du khách chứng kiến.

Cũng thời điểm này, ngày 6-6, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã ký quyết định cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, điều chuyển ông này về Công an TP Hạ Long để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nam là người lái ôtô vào tối 17-5 sau khi đã uống rượu và đi sai làn đường dẫn đến va chạm giao thông với ôtô khác. Sau va chạm, ông Nam còn có hành vi đe dọa người khác, ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, tạo hình ảnh không tốt về chiến sĩ Công an nhân dân. Với các vi phạm trên, ngày 22-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp, thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với trung tá Nguyễn Thành Nam về mặt Đảng.

Trước đó, vào năm 2016, dư luận cũng từng "nổi sóng" về việc ông Đào Vịnh Thuấn (nhân viên thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội) đánh phụ nữ và Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, đánh một cụ già. Sau vụ việc, cả hai đều bị xử lý kỷ luật.

Đã là cán bộ, công chức, viên chức, hẳn ai cũng phải biết rõ về trách nhiệm, đạo đức công vụ và chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Trên đất nước này, có hàng vạn cán bộ, công chức luôn mẫn cán, hết mình phục vụ nhân dân. Rất nhiều tấm gương cán bộ, bộ đội biên phòng, cô giáo cắm bản trèo đèo lội suối đến với dân ở các bản làng heo hút, vận động con em đồng bào đi học, chăm lo cho đời sống của dân. Rất nhiều cán bộ hết lòng giúp dân phòng chống lụt bão, cứu trợ dân. Rất nhiều gương cán bộ chính quyền, cán bộ Đảng, công an, quân đội hy sinh cứu người, giúp đỡ người dân, điển hình như những cán bộ PCCC lao mình vào lửa cứu người. Ở những cơ quan hành chính tại nhiều tỉnh, thành, nụ cười niềm nở, thái độ tiếp xúc ân cần và hết mình giải quyết công việc cho dân là hình ảnh đẹp, thân thiện, dân mến yêu, kính phục.

Người dân luôn có cái nhìn công bằng, sẵn sàng phê phán những gì chưa đẹp và luôn yêu mến những cán bộ hết mình vì dân. Vì lẽ đó, phải nhân lên hình ảnh đẹp và chấm dứt những hành động sai trái, những cử chỉ hành vi làm xấu hình ảnh cán bộ. Hình ảnh cán bộ cũng là hình ảnh đại diện cho cơ quan, tổ chức trước dân, do đó phải luôn giữ gìn đẹp đẽ, luôn xứng đáng là công bộc của dân.