Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Tây.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, phường Quy Nhơn Tây hiện có 19 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 12.284 tỷ đồng. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và 14 dự án đang thi công.

Các dự án góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận những nỗ lực của phường Quy Nhơn Tây trong công tác thu hút đầu tư và phối hợp triển khai các dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Theo UBND phường Quy Nhơn Tây, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn nhìn chung được bảo đảm. Các đơn thư, kiến nghị phát sinh chủ yếu liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục rà soát, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Khó khăn chủ yếu hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Việc xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của một số trường hợp mất nhiều thời gian, làm chậm quá trình hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quang cảnh buổi làm việc với UBND phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Trọng Lợi

UBND phường Quy Nhơn Tây kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với địa phương và nhà đầu tư rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời xem xét, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, tránh kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các nhà đầu tư, địa phương đề nghị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân trong khu vực dự án.

Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây trao đổi một số vướng mắc liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách. Ảnh: Trọng Lợi

Qua giám sát thực tế tại các dự án và làm việc với chính quyền phường Quy Nhơn Tây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong công tác phối hợp, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư.

Quy Nhơn Tây có nhiều dự án thu hút đầu tư, với lĩnh vực triển khai đa dạng, trong đó các dự án hạ tầng đô thị chiếm tỷ trọng vốn đăng ký tương đối lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phường cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện triển khai các dự án theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn còn 14 dự án đang triển khai, trong đó một số dự án gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chính quyền phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với những dự án có dấu hiệu chậm triển khai so với tiến độ được xác định trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, phường cần rà soát, phân loại cụ thể, chủ động phối hợp với chủ đầu tư cập nhật tình hình, đôn đốc thực hiện đúng cam kết và quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư chậm trễ, kéo dài, không triển khai dự án mà không có lý do chính đáng, địa phương cần kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, kể cả việc thu hồi dự án theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cũng đề nghị các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND và MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư công và nhà ở xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.