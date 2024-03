Giám đốc công ty môi giới bất động sản mua sổ hồng giả để vay 8,5 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1999; trú tại thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa bắt TikToker triệu view 'Tuấn Phò Mã'. Lý do bắt giữ người này sẽ sớm được công bố, sau khi công an làm rõ những hành vi vi phạm của TikToker này.