Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024 quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 15 câu lạc bộ (CLB) bơi lội trên toàn tỉnh. Đây là con số kỷ lục của một giải bơi cấp tỉnh. Đơn cử như giải đấu năm 2023 chỉ có khoảng 150 VĐV của 10 CLB, năm 2022 chỉ có khoảng 130 VĐV của 10 CLB. Những con số biết nói này đã phản ánh thực tế sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bơi lội trong thời gian qua. Đặc biệt một số địa phương đã mạnh dạn tổ chức giải bơi lội cấp huyện để tuyển chọn VĐV tham gia giải tỉnh như Krông Pa, Đức Cơ, An Khê, Đak Đoa, Chư Sê…

Đơn cử địa phương còn gặp nhiều khó khăn như huyện Krông Pa cũng đã có lần thứ 2 đến với Giải Vô địch bơi tỉnh. Ở lần tham gia đầu tiên, các kình ngư của vùng chảo lửa còn tương đối bỡ ngỡ và không có nhiều cơ hội cọ xát nên chưa có thành tích tốt. Ở giải lần này, các VĐV Krông Pa đã giành được 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Qua đó giúp họ lần đầu tiên giành được huy chương ở Giải Vô địch bơi tỉnh.

Anh Nguyễn Oai Doanh-Trưởng đoàn bơi huyện Krông Pa bày tỏ: “Năm trước, các em mới chỉ tập được một thời gian ngắn và lần đầu tiên tham gia nên còn rụt rè, lạ lẫm nên thành tích còn khá hạn chế. Sau 1 năm, các em nỗ lực tập luyện để cải thiện thành tích bản thân, tự tin hơn khi bước vào đường đua để rồi có những tấm huy chương đầu tiên đầy khích lệ. Hy vọng sau thành tích bước đầu này, bơi lội sẽ còn được quan tâm hơn nữa để đẩy mạnh phong trào không chỉ trong các cuộc thi mà còn giúp các em có kỹ năng phòng chống đuối nước”.

Ở giải đấu năm nay, bên cạnh các huyện có sự đầu tư về VĐV, các CLB tư nhân theo mô hình xã hội hóa cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Điển hình, CLB Yo-raise (TP. Pleiku) giành đến 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; CLB Go Swimming (TP. Pleiku) giành được 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Trong đó, CLB Yo-raise đã có truyền thống về việc đào tạo các VĐV thành tích cao trong nhiều năm không chỉ cho TP. Pleiku mà cả các địa phương khác.

Còn với CLB Go Swimming mới được thành lập ngay trước giải đấu năm nay song cũng đã có thành tích nổi bật. So với các CLB khác, họ chỉ thua 2 đơn vị là CLB Yo-raise và huyện Chư Sê về số lượng huy chương vàng giành được. Chị Nguyễn Thị Nhàn-chủ nhiệm CLB Go Swimming hồ hởi: “Sau kỳ thi học kỳ kết thúc, chúng tôi đã tuyển chọn các em thường xuyên tập bơi tại hồ bơi Hoàng Phát, có niềm đam mê với bơi lội để thành lập đội đi thi ở giải này. Chúng tôi rất vui vì các em đã thi đấu đầy nỗ lực để đạt được kết quả cao như vậy”.

Giải đấu năm nay là tiền đề để Ban tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia Giải Bơi học sinh toàn quốc năm 2024 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Do đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã áp dụng theo điều lệ của giải đấu toàn quốc để lần đầu tiên đưa vào thi đấu lứa tuổi 6-8. Nhờ vậy, nhiều tay bơi nhí dù chưa bước vào lớp 1 cũng đã có cơ hội thi tài. Giới chuyên môn cũng đã phát hiện nhiều VĐV trẻ tài năng để bồi dưỡng.

Tiêu biểu như em Nguyễn Đỗ Quang Khải (SN 2018, CLB Yo-raise) là VĐV trẻ nhất giành được huy chương vàng ở giải năm nay với nội dung cá nhân nam thể loại bơi ếch. Khải đã vượt qua các đối thủ hơn tuổi mình để cán đích đầu tiên trên đường đua xanh. Khải chia sẻ: “Em mới tập bơi được gần một năm nay. Ban đầu, cha mẹ chỉ muốn em biết bơi thôi nhưng đi học rồi em càng mê. Em mong sẽ được đi thi ở nhiều giải hơn để học hỏi các anh và các bạn”.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian vừa qua, phong trào bơi tại Gia Lai đã có nhiều khởi sắc. Tiêu biểu như tấm huy chương vàng đầu tiên ở một kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc của Phạm Nhật Anh (SN 2011, huyện Chư Sê). Với những ấn tượng ở Giải Vô địch bơi năm 2024, phong trào bơi trong toàn tỉnh được kỳ vọng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Giải năm nay diễn ra trong bầu không khí rất sôi nổi với nhiều VĐV và nhiều CLB tham gia hơn so với mọi năm. Do có sự đầu tư bài bản trong thời gian qua nên chất lượng giải cũng tăng nên rõ rệt. Nhiều VĐV đạt thành tích cao qua các năm tiếp tục giữ vững phong độ và rút ngắn thời gian ở cự ly của mình. Qua đó cũng xuất hiện nhiều nhân tố trẻ có thể lựa chọn làm hạt nhân cho tương lai. Hy vọng các em sẽ đạt thành tích tốt ở Giải Bơi học sinh toàn quốc sắp tới”.