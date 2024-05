Giải bơi quy tụ 100 vận động viên (VĐV) là học sinh tiểu học và THCS đến từ 8 đoàn của các xã, thị trấn trong huyện. Giải được tổ chức theo hình thức thi đấu vòng loại chia bảng và thi đấu chung kết đối với tất cả các nội dung. Trong đó, lứa tuổi 6-8, cá nhân nam và nữ thi đấu 4 nội dung gồm bơi tự do 25 m, 50 m, bơi ếch 25 m và 50 m. Các lứa tuổi còn lại thi đấu 2 nội dung gồm: bơi tự do 50 m, bơi ếch 50 m đối với cá nhân nam và nữ, đồng đội tiếp sức 50 m tự do nam nữ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 15 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội tiếp sức. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thẻ học bơi miễn phí 1 tháng cho các VĐV đạt giải nhất, nửa tháng cho các VĐV đạt giải nhì.

Thông qua giải nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh phong trào tập bơi và trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong thiếu niên toàn huyện; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng-chống tại nạn đuối nước ở trẻ em. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải cấp tỉnh tổ chức trong thời gian tới.