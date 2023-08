Tin liên quan Quy định bảo lưu bảo hiểm xã hội với người thôi việc do tinh giản biên chế

Theo đó, mục tiêu đặt ra là giảm 5% biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh vào năm 2026. Cụ thể, đến năm 2026, khối chính quyền có 27.429 biên chế, trong đó, 2.543 biên chế công chức và 24.886 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cơ cấu lại biên chế phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 đối với biên chế công chức hành chính, mốc tinh giản biên chế năm 2021 là 2.677 biên chế; năm 2022 là 2.677 biên chế; năm 2023 là 2.677 biên chế, giữ nguyên số đã giao năm 2022; năm 2024 là 2.677 biên chế, giữ nguyên số đã giao năm 2023; năm 2025 là 2.614 biên chế, giảm 63 biên chế so với năm 2024; năm 2026 còn 2.543 biên chế, giảm 71 biên chế so với năm 2025. Tổng giai đoạn 2022-2026 giảm 134 biên chế, tương ứng giản 5% biên chế công chức được giao năm 2021.

Mốc tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2021 là 26.407 người; năm 2022 là 24.859 người, giảm 1.548 người so với năm 2021; năm 2023 là 26.103 người, trong đó, bổ sung 1.244 chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị; năm 2024 là 26.103 người, giữ nguyên số đã giao năm 2023; năm 2025 là 25.496 người, giảm 607 người so với năm 2024; năm 2026 là 24.886 người, giảm 610 người so với năm 2025. Tổng giai đoạn 2022-2026 giảm 2.765 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương ứng giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao năm 2021 (đã bao gồm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục được bổ sung).

Về cơ cấu biên chế gắn với vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.