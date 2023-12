Gia Lai: Tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng

Phần sàn của di tích quốc gia đặc biệt chùa Cầu (ở TP.Hội An, Quảng Nam) buộc phải tạm dừng tu bổ để nghiên cứu, tìm tư liệu bổ sung sau khi có nhiều ý kiến khác nhau, chưa xác định được nguyên gốc phần sàn chùa Cầu là cong hay thẳng.

(GLO)- Chiều 22-12, tại TP. Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm khảo cổ học (Viện Khảo học-Xã hội vùng Nam Bộ) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

(GLO)- Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023). Việt Nam có 2 thành phố lọt top 100 là TP. Hồ Chí Minh và Huế.