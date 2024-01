Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp; cùng đại diện 22 doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công thương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhờ đó các chỉ tiêu của ngành đều đạt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp năm 2023 tăng 1,69% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 31.620,6 tỷ đồng (tăng 9,45% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng (tăng 20,48%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD (tăng 3,03%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 141 triệu USD (tăng 0,7% so cùng kỳ năm 2022).

Trong năm 2023, ngành Công thương đã triển khai xây dựng các quy hoạch, phương án, chương trình phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Gia Lai có tính kiến tạo và mang tính đột phá. Lĩnh vực công nghiệp thực hiện các giải pháp duy trì và ổn định tăng trưởng, phát huy được hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Về thị trường trong nước và xuất khẩu, đã cụ thể hóa 17 kế hoạch, chương trình, đề án cho phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023. Do vậy đã đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường; hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có bước phát triển mới được cộng đồng các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tích cực; tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, xây dựng thương hiệu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, xây dựng cụm công nghiệp, xuất khẩu, thương mại nội địa, thương mại điện tử. Đồng thời, có những kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như có những đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2024.

Theo đó, năm 2024, ngành Công thương phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 35.000 tỷ đồng (tăng 10,7% so với 2023); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 123.000 tỷ đồng (tăng 13,89%); Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 750 triệu USD (tăng 10,29% so với năm 2023); Tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 115 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho rằng, năm 2023 là năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước cũng như trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, song ngành Công thương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với một số kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công thương tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho UBND tỉnh các chương trình trọng tâm của ngành; triển khai xây dựng kế hoạch trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, sớm đưa quy hoạch vào cuộc sống. Đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp đã được thành lập, lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức xã hội hoá, tập trung kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản chuyên sâu chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Phối hợp với chính quyền địa phương, các Hiệp hội để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại những thành phố lớn trên cả nước; đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới. Sở Công thương phối hợp giúp UBND TP. Pleiku xây dựng khu kinh tế đêm...

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ Công thương, Sở Công thương Gia Lai đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” cho 20 cá nhân nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp tích cực của các cá nhân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam.

Thừa uỷ quyền của Bộ Công thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cup “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 của Bộ Công Thương cho 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang và Công ty cổ phần Chè Biển Hồ.

Dịp này, lãnh đạo Sở Công thương cũng trao “Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2023” cho 3 bộ sản phẩm, gồm: Bộ 3 sản phẩm cà phê LAGOME của Công ty TNHH một thành viên sản xuất-thương mại và dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên (xã Chư Á, TP. Pleiku, Gia Lai); Bộ sản phẩm cà phê Đak Yang của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa); Bộ sản phẩm chanh dây của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang).