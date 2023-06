(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong ngày đầu tiên bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại 41 điểm thi trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, không có sự cố nào xảy ra.

Tin liên quan Hơn 14.000 thí sinh tỉnh Gia Lai chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác triển khai an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức kỳ thi và phối hợp giám sát, bảo vệ tuyệt đối khu vực chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi được diễn ra an toàn; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến kỳ thi như: lộ đề thi, mất đề thi, bài thi, tiêu cực, gian lận thi cử… cũng được thắt chặt. Các cán bộ có trách nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ rà soát cấp căn cước công dân hoặc mã định danh cá nhân cho học sinh; xác nhận nơi cư trú (nếu có yêu cầu) để hưởng chế độ ưu tiên trong xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng… Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành các văn bản, phân công lực lượng với 378 cán bộ, chiến sĩ của 15 đơn vị cấp phòng và 17 Công an huyện, thị xã, thành phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ cho kỳ thi.

Tại TP.Pleiku có 8 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Những ngày qua xung quanh các điểm thi, lực lượng Công an đã tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các khâu tổ chức thi, chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng-chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong kỳ thi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP. Pleiku, trong 2 ngày 27 và 28-6, ngay từ sáng sớm, 100% lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thành phố đã phối hợp cùng các tổ tự quản tại địa phương có các điểm thi tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự tại các nút giao thông, không để xảy ra tình trạng phức tạp, ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi tổ chức thi; đồng thời kịp thời có phương án hỗ trợ việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi khi cần thiết. Đến thời điểm này, tại các điểm thi trên địa bàn TP. Pleiku tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, an toàn, không có sự cố nào xảy ra…

Còn tại thị xã An Khê, nơi có 3 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong sáng 28-6, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Phó Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi ở thị xã An Khê. Tại đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, thực hiện đúng quy chế thi, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự trong công tác bảo vệ thi; đồng thời đánh giá cao Công an thị xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai, bố trí lực lượng bảo vệ kỳ thi. Ngoài ra, Trung tá Ksor H' Bơ Khắp đã thăm hỏi, động viên lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi đã cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ các bạn học sinh đến điểm thi đúng giờ, bảo quản vật dụng, đồ dùng của học sinh tránh thất lạc, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi để người nhà không tập trung trước cổng trường… Cũng trong ngày 28-6, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn thi tại các điểm thi ở các huyện, thị xã khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong ngày đầu tiên bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, an ninh, an toàn tại 41 điểm thi trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không có sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, để những ngày thi tiếp theo được diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo thí sinh, phụ huynh cần chủ động trong việc bố trí thời gian để đến các điểm thi đúng giờ và cần dự phòng những tình huống có thể phát sinh trên đường đến điểm thi. Ngoài ra, số lượng người ở các điểm thi rất đông nên phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác bảo vệ phương tiện, tài sản cá nhân; không mang theo những vật dụng không cần thiết, nhất là tài sản có giá trị cao đến các điểm thi.