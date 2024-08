Gia Lai chung tay tiếp sức cho học sinh nghèo

(GLO)- Ngày 12-8, tại Công an tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Trung tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác điều tra vụ án “Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.