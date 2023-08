Theo báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Gia Lai năm 2022, tổng số đơn vị được đánh giá là 35 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị nhóm sở, ban, ngành và 17 đơn vị thuộc nhóm cấp huyện. Ở nhóm các sở, ban, ngành, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục giữ vị trí cao nhất (71,24 điểm); Sở Thông tin và Truyền thông xếp vị trí thứ 2 (71,05 điểm) và Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ vị trí thứ 3 (70,79 điểm). Còn ở nhóm các địa phương, 3 vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về thành phố Pleiku (70,36 điểm), thị xã An Khê (69,75 điểm) và huyện Đức Cơ (69,23 điểm).

Theo bảng xếp hạng Chỉ số PCI năm 2022, Gia Lai đạt 64,00 điểm, xếp thứ 45/63 tỉnh thành (giảm 0,9 điểm so với năm 2021 và giảm 19 bậc trên xếp hạng chung cuộc), xếp thứ 4 của khu vực Tây Nguyên (giảm 2 bậc so với năm 2021). Gia Lai là tỉnh có điểm số thấp hơn điểm trung vị là 1,22 điểm (điểm trung vị là 65,22 điểm). Đây là năm đầu tiên chỉ số xanh cấp tỉnh PGI được đưa vào đánh giá xếp loại. Theo đó, PGI năm 2022 của tỉnh Gia Lai đạt 13,52 điểm, thấp hơn 1,18 điểm so với điểm trung vị, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành cả nước.

Kết quả này cho thấy Gia Lai đã sụt giảm khá sâu trên bảng xếp hạng PCI và chưa đạt thứ hạng cao ở chỉ số PGI. Hội nghị sẽ dành nhiều thời gian để các sở, ngành và địa phương-nhất là các đơn vị được giao phụ trách các chỉ số thành phần, chỉ số con cụ thể để tập trung thảo luận, chỉ ra các nguyên nhân giảm điểm, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và nâng cao các chỉ số DDCI, PCI và PGI năm 2023.