Giá hồ tiêu xuất khẩu ở mức cao nhất trong hơn 8 năm

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 2-2025, Việt Nam xuất khẩu 14.331 tấn hồ tiêu, trị giá 97,3 triệu USD (tăng 5,4% về lượng và tăng 77,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó hồ tiêu đen đạt 11.858 tấn, hồ tiêu trắng đạt 2.473 tấn.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 27.416 tấn hồ tiêu, trị giá 184,9 triệu USD (giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, hồ tiêu đen đạt 22.360 tấn, hồ tiêu trắng đạt 5.056 tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình 2 tháng đầu năm 2025 đạt 6.746 USD/tấn (tăng 68,2% so với cùng kỳ năm 2024). Tính riêng trong tháng 2-2025, giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình đạt 6.788 USD/tấn (tăng 68,5% so với cùng kỳ 2024). Đây cũng là mức giá cao nhất trong 8 năm qua, kể từ tháng 2-2017.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với 5.890 tấn (giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 21,5% thị phần). Xếp vị trí thứ 2 là Đức đạt 1.815 tấn (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 6,6% thị phần). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ấn Độ với 1.716 tấn (giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 6,4% thị phần) và Trung Quốc đạt 1.523 tấn (tăng 86,6% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 5,6% thị phần).

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trong 2 tháng đầu năm bao gồm: Nedspice Việt Nam (2.948 tấn), Olam Việt Nam (2.926 tấn), Phúc Sinh (2.115 tấn), Simexco Đắk Lắk (1.698 tấn), DK Commodity (1.296 tấn).