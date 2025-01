Nguyên nhân được các chuyên gia nhận định là do nông dân tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm như: Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước... chuyển đổi sang cây trồng khác và rất ít người trồng mới. Ngoài ra, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đã làm giảm năng suất hồ tiêu trong năm 2024.

Việt Nam đứng đầu thế giới về sản lượng hồ tiêu (ảnh minh họa)



Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 250.600 tấn hồ tiêu các loại, trị giá hơn 1,3 tỷ USD (giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 45,4% về trị giá so với năm 2023). Trong đó, hồ tiêu đen đạt 220.269 tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ USD; hồ tiêu trắng đạt 30.331 tấn, trị giá hơn 200,5 triệu USD.

Giá xuất khẩu trung bình hồ tiêu đen năm 2024 đạt 5.154 USD/tấn (tăng 49,7% so với năm 2023) và hồ tiêu trắng đạt 6.884 USD/tấn (tăng 38,9% so với năm 2023).

Về thị trường, Mỹ là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam lớn nhất trong năm 2024 với 72.710 tấn (tăng 33,2% so với năm 2023). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về UAE với 16.391 tấn (tăng 35,1% so với năm 2023), Đức 14.580 tấn (tăng 58,2% so với năm 2023), Hà Lan 10.745 tấn (tăng 35,2% so với năm 2023), Ấn Độ 10.617 tấn (giảm 17,1% so với năm 2023).

Theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2025 sẽ tiếp tục giảm so với năm 2024, đánh dấu năm giảm thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2022. Cũng theo VPSA, giá hồ tiêu năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu vẫn ổn định.