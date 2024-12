Đây cũng là giá trị xuất khẩu cao nhất của ngành hàng hồ tiêu kể từ năm 2017 đến nay.

Giá trị xuất khẩu hồ tiêu đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 (ảnh minh họa)



Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, giá trị xuất khẩu hồ tiêu tăng cao là do giá mặt hàng này tăng mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, vào tháng 1-2024, giá hồ tiêu xuất khẩu chỉ ở mức 4.003 USD/tấn, nhưng đến tháng 10-2024 đã vọt lên 6.501 USD/tấn (tăng 72,4% so với cùng kỳ năm 2023). Giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình trong 11 tháng năm 2024 tăng 53,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt mức 5.198 USD/tấn.

Còn tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu từ 80 ngàn đồng/kg ở thời điểm tháng 1 đã tăng lên mức 180 ngàn đồng/kg vào giữa tháng 6-2024. Hiện tại, tuy giá đã hạ nhưng vẫn neo ở mức 145 ngàn đồng/kg, giúp người trồng hồ tiêu đạt lợi nhuận cao.

Hiện 3 thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, Đức và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi chiếm đến 44,1% thị phần tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới trong hơn 20 năm qua. 95% sản lượng hồ tiêu thu hoạch tại Việt Nam được xuất khẩu, lượng tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5%.