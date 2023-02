P.V: Ông có thể khái quát những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong công tác PCTN, tiêu cực thời gian qua?

- Ông ĐẶNG NGỌC LINH: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, công tác này được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác PCTN, tiêu cực. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được đẩy mạnh, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 6 tổ chức Đảng, cảnh cáo 2 tổ chức Đảng. Cùng với đó, thi hành kỷ luật khiển trách 212 đảng viên, cảnh cáo 53 đảng viên, cách chức 4 đảng viên, khai trừ 38 đảng viên. Trong số đó, 23 đảng viên liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; 8 đảng viên do Trung ương xử lý; 3 đảng viên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý; số còn lại là tổ chức Đảng các cấp, cơ quan, đơn vị xử lý.

Ngoài ra, ngành Thanh tra triển khai 140 cuộc thanh tra hành chính tại 381 đơn vị, địa phương; đã kết thúc và kết luận 117 cuộc tại 348 đơn vị. Qua đó, phát hiện sai phạm về tài chính tại 227 đơn vị với tổng số tiền hơn 36,3 tỷ đồng; kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 34,8 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra đã kiểm điểm trách nhiệm đối với 39 tập thể, 226 cá nhân; chuyển 8 hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và huyện để xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điểm nổi bật trong công tác này là các vụ án tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật; thể hiện quyết tâm xử lý tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kể cả cấp ủy viên các cấp, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cơ quan Điều tra 2 cấp đã thụ lý, điều tra 15 vụ với 34 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 8 vụ với 22 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 9 vụ với 31 bị can; đã truy tố 8 vụ với 29 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 11 vụ với 32 bị can; đã xét xử 7 vụ với 22 bị cáo. Tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là hơn 17 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 6 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã quyết định đưa 6 vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã xét xử sơ thẩm 2 vụ, đưa ra khỏi diện theo dõi 1 vụ vì đã giải quyết xong.