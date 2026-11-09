FIFA có thể dừng tham vọng World Cup 64 đội, bóng đá châu Á chờ tín hiệu mới

(GLO)- Khả năng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không tiếp tục thúc đẩy mở rộng World Cup lên 64 đội đang khiến kỳ vọng về cơ hội gia tăng suất dự vòng chung kết của bóng đá châu Á trở nên thiếu chắc chắn.

Theo tờ The Times (Anh), ông Gianni Infantino được cho là đã thông báo với lãnh đạo 6 liên đoàn bóng đá châu lục rằng sẽ không theo đuổi việc mở rộng World Cup nam và FIFA Club World Cup, nếu tái đắc cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3-2027.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh ông Infantino đang tìm cách củng cố sự ủng hộ trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.

Ông Infantino là người khởi xướng kế hoạch World Cup 64 đội. Ảnh: FIFA

Những tranh cãi liên quan đến kế hoạch huy động vốn và thương mại hóa các giải đấu FIFA được cho là đã gây sức ép đáng kể đối với vị chủ tịch đương nhiệm.

Tuy nhiên, FIFA chưa xác nhận việc chính thức từ bỏ phương án mở rộng World Cup.

Trước đó, tháng 7-2026, ông Infantino từng tuyên bố FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 sau khi giải đấu năm 2026 kết thúc.

Đề xuất này được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) tích cực vận động, với mục tiêu tạo dấu ấn đặc biệt cho dịp World Cup tròn 100 năm tuổi.

Nếu phương án mở rộng được thông qua, số đội tăng thêm có thể tạo điều kiện để FIFA điều chỉnh phân bổ suất giữa các liên đoàn châu lục.

Bóng đá châu Á, vốn có 8 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa tại World Cup 2026, được kỳ vọng có thêm cơ hội cạnh tranh. Dù vậy, FIFA chưa công bố bất kỳ phương án phân bổ mới nào cho kỳ World Cup 2030.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc giải đấu giữ nguyên quy mô 48 đội đồng nghĩa không có thêm cơ hội từ phương án mở rộng.

Tuy nhiên, ngay cả khi World Cup tăng lên 64 đội, khả năng giành vé của Việt Nam cũng không tự động được bảo đảm, bởi còn phụ thuộc vào số suất dành cho châu Á và kết quả vòng loại.

World Cup 2030 dự kiến được tổ chức chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc, với các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay.