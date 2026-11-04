Dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại bị phạt 17,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 4 - 11, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Đ.X.S. (SN 1994, xã Tuy Phước) về hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2 - 11, trong quá trình tuần tra tại đầm Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông), Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện phương tiện thủy do ông S. điều khiển có dấu hiệu sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện vụ việc trong quá trình tuần tra. Ảnh: Đỗ Thành

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 bộ kích điện tự chế gồm bình ắc quy 12V-120Ah, dynamo kích điện, hệ thống dây điện dài 19 mét, cặp càng dài 13 mét và cần chích điện đang hoạt động, cùng 2 bộ lưới và 8,5 kg cá tạp. Sau đó, tổ công tác đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở để xử lý.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Đỗ Thành

Theo lực lượng Cảnh sát đường thủy, việc sử dụng kích điện khai thác thủy sản gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản. Nhằm kiểm soát chặt tình hình, các tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.