Đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con an toàn

(GLO)- Thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ phụ nữ DTTS trong hành trình sinh con an toàn bằng các gói tài chính và truyền thông.

Chị Rơ Lan H’Thảo (làng Pnuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đức Cơ trao số tiền hỗ trợ 2,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Chị H’Thảo chia sẻ: “Trong lần mang thai thứ 2, tôi được cán bộ y tế đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ em. Qua đó, giúp tôi có thêm những thông tin, kiến thức bổ ích để chăm sóc tốt hơn cho bản thân khi mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh phát triển toàn diện, khỏe mạnh. Ngoài ra, tôi còn được hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để có điều kiện chăm sóc con tốt hơn”.

Nhiều phụ nữ là người DTTS ở các làng đặc biệt khó khăn của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được hỗ trợ gói sinh đẻ an toàn. Ảnh: N.T

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Đức Cơ trao kinh phí hỗ trợ cho 59 phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn tại 29 làng đặc biệt khó khăn của 8 xã trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ là 131 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của Dự án 8. Theo đó, mỗi phụ nữ sinh thường nhận được 2,2 triệu đồng, sinh mổ nhận 2,4 triệu đồng, nhằm khuyến khích chị em tuân thủ các quy định trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế.

Bà Rơ Châm H’Thanh-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ-cho biết: Thực hiện Dự án 8, từ năm 2021, Hội đã phối hợp với ngành Y tế triển khai 4 gói hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn, gồm: Chăm sóc trước sinh, trong sinh, sau sinh và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đã có 112 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền gần 249 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức 18 buổi tập huấn và truyền thông kiến thức kỹ năng sức khỏe sinh sản làm mẹ an toàn tại 8 xã với hơn 1.000 chị em tham gia. Xây dựng hàng chục sản phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, khảo sát và lắp đặt 15 pa nô tại 15 làng đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện dự án…

“Ở huyện biên giới Đức Cơ, nhiều chị em còn gặp khó khăn về kinh tế, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế nên việc hỗ trợ tài chính cho phụ nữ DTTS sinh con an toàn là chính sách thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc. Nhờ nguồn hỗ trợ này, chị em yên tâm hơn khi mang thai, chủ động đi khám định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế. Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, Hội còn phối hợp tổ chức truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản, giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em vùng đồng bào DTTS”-bà H’Thanh nói.

Hội LHPN huyện Chư Pưh phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và vận động phụ nữ DTTS đến sinh con tại các cơ sở y tế. Ảnh: N.T

Tương tự, Chư Pưh là huyện triển khai hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ DTTS sinh con an toàn theo Dự án 8 khá hiệu quả. Mới đây, tại xã Ia Hrú, Hội LHPN huyện đã tổ chức truyền thông cho hơn 150 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ các kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Ngoài ra, Hội còn tổ chức truyền thông lưu động bằng xe loa, thông tin về các gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn trên địa bàn 7 xã, thị trấn trong huyện.

Bà Nguyễn Thị Hiền-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh-cho hay: Thông qua chiến dịch truyền thông, chúng tôi mong muốn giúp chị em nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; xóa bỏ những tập tục văn hóa có hại đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ em; tạo điều kiện cho nhiều bà mẹ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước.

“Những nỗ lực này đã góp phần giảm tỷ lệ sinh con tại nhà, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng, đặc biệt là ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nhằm đảm bảo mọi phụ nữ DTTS đều được sinh con an toàn và được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất”-bà Hiền thông tin thêm.

Thông qua chiến dịch truyền thông, Hội LHPN huyện Chư Pưh mong muốn giúp chị em nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Ảnh: N.T

Còn bà Đinh Thị Triết-Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang thì cho hay: Chúng tôi phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức nhiều buổi truyền thông lưu động bằng tiếng Jrai, Bahnar, phát tờ rơi hình ảnh dễ hiểu và vận động người nhà đưa thai phụ đi khám thai định kỳ. Từng trường hợp đều được theo sát, nhất là ở các làng vùng sâu, xa.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.200 phụ nữ DTTS mang thai được lập danh sách theo dõi sức khỏe định kỳ và hơn 650 trường hợp được hỗ trợ phương tiện đến cơ sở y tế khi sinh con. Các trạm y tế xã, đội ngũ nữ hộ sinh thôn, làng trong tỉnh đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp thông tin y tế đến với từng hộ gia đình.

Đến năm 2025, gói hỗ trợ từ Dự án 8 đã được triển khai đến 42 xã đặc biệt khó khăn của 15 huyện, thị xã trong tỉnh. Ảnh: N.T

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho hay: Đến nay, gói hỗ trợ từ Dự án 8 đã được triển khai đến 42 xã đặc biệt khó khăn của 15 huyện, thị xã trong tỉnh Gia Lai. Trong đó, tập trung vào 4 nội dung cốt lõi với 16 nhóm hoạt động. Cùng với đó, toàn tỉnh đã thành lập được 314 “Tổ truyền thông cộng đồng” với gần 2.900 thành viên; thành lập mới 29 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và củng cố, nâng cao chất lượng của 22 mô hình với tổng số trên 800 thành viên; thành lập 51 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với trên 1.500 thành viên. Ngoài ra, có 378 hội viên phụ nữ DTTS được hỗ trợ số tiền trên 830 triệu đồng từ gói chính sách sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

“Từ các gói hỗ trợ về tài chính và truyền thông đã góp phần tạo chuyển biến căn bản trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ DTTS, xóa bỏ những rào cản, định kiến giới, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng DTTS trên địa bàn tỉnh”-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh.