Đồn đoán về ứng viên sẽ thay ông Biden tranh cử

Đài Fox News ngày 19.7 đưa tin áp lực đang gia tăng lên Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm khiến ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử, và thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly nổi trội là một trong những ứng viên hàng đầu để thay thế.

Cựu phi hành gia NASA

Theo kết quả khảo sát của BlueLabs Analytics được báo Politico dẫn lại, ông Mark nằm trong số 4 ứng viên nổi trội hơn ông Biden tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5.11. Ông Kelly (60 tuổi) từng là phi hành gia và là anh em sinh đôi với nhà du hành vũ trụ Scott Kelly, người từng lập kỷ lục ở lâu nhất trong không gian khi trải qua 340 ngày liên tục trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào năm 2016. Chuyến bay không gian đầu tiên của ông Mark là làm phi công cho tàu con thoi Endeavour lên ISS vào tháng 12.2001.

Năm 2019, ông tuyên bố chạy đua vào thượng viện và đắc cử thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona vào tháng 11.2020. Hôm 17.7, thượng nghị sĩ Mark Kelly giúp dẫn đầu nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm ngăn chặn thượng nghị sĩ JD Vance nhận được sự ủng hộ cao hơn sau khi chấp nhận tranh cử phó tổng thống và liên danh với cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa. Ông Mark chỉ trích việc ông Vance ủng hộ lệnh cấm phá thai, phản đối thụ tinh trong ống nghiệm và đề cập những tiêu cực liên quan chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế Medicare dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden. "Những chương trình trên là chỗ dựa cho hàng triệu người cao tuổi ở Mỹ", Azcentral.com dẫn lời ông Mark nhấn mạnh.

Phó tổng thống Harris

Không giống việc một tổng thống từ chức và phó tổng thống mặc nhiên lên thay, nếu ông Biden rút khỏi tranh cử, Phó tổng thống Kamala Harris sẽ không tự động thế chỗ. Bên cạnh ông Kelly, theo tờ The Washington Post, bà Harris cũng là một trong những ứng viên thay thế hàng đầu. Phó tổng thống Harris từng được giao các nhiệm vụ phức tạp như cải thiện điều kiện tại Trung Mỹ và ngăn ngừa nạn nhập cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico. Theo The New York Times, bà là người có tiếng nói hàng đầu tại Nhà Trắng về bảo vệ quyền phá thai. Bên cạnh đó, là phó tổng thống da màu đầu tiên, bà đã nỗ lực hỗ trợ ông Biden thu hút sự ủng hộ của các cử tri da màu và giới trẻ. Trong vài tháng qua, bà đã công kích sắc bén nhằm vào ông Trump, nhất là về vấn đề quyền phá thai, trong nỗ lực được cho là nhằm thể hiện khả năng bà có thể đối đầu với cựu tổng thống trong tranh cử.

Bên cạnh bà Harris, hàng loạt thống đốc Dân chủ và những gương mặt khác cũng được cho là có khả năng ra tranh cử, dù nhiều người chưa từng trải qua phép thử trên đường đua vào Nhà Trắng. Thống đốc California Gavin Newsom, người từng là cựu thị trưởng San Francisco và trước đó đã trải qua 2 nhiệm kỳ phó thống đốc, được cho là một trong những ứng viên tiềm năng. Ông là một nhà vận động thành đạt đến từ một bang lớn, từng xuất hiện trên truyền hình quốc gia đưa ra lập trường chống lại ông Trump và ủng hộ đảng Dân chủ.

Một ứng viên khác là thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ. Là thống đốc 2 nhiệm kỳ, bà Whitmer lãnh đạo một chiến dịch vào năm 2022 giúp đảng Dân chủ ở bang chiến địa này toàn quyền kiểm soát cơ quan lập pháp và chính quyền bang lần đầu tiên sau 40 năm. Nhờ đó, bà đưa ra hàng loạt chính sách cấp tiến, trở nên nổi bật trong đảng Dân chủ. Ngoài ra còn có những gương mặt khác như thống đốc Illinois Jay Robert Pritzker, thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg cùng 2 thượng nghị sĩ Cory Booker và Amy Klobuchar.