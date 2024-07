Tổng thống Joe Biden nêu điều kiện từ bỏ tranh cử

Trong một cuộc phỏng vấn với BET News được công bố hôm 17-7, khi được hỏi điều gì sẽ khiến tổng thống cân nhắc từ bỏ cuộc đua, ông Biden cho hay nếu ông có các vấn đề về sức khỏe hoặc nếu bác sĩ nói rằng ông mắc bệnh nặng, ông sẽ dừng cuộc tranh cử.

Một nguồn tin cho hay cuộc họp trực tuyến giữa ông Biden và các nghị sĩ Đảng Dân chủ mới đây khá căng thẳng khi ông Biden thường xuyên mất tập trung.

Bất chấp lời kêu gọi rời khỏi cuộc đua của một số nghị sĩ Đảng Dân chủ, ông Biden vẫn kiên quyết tiếp tục tranh cử và đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong chuyến đi tới Las Vegas vào ngày 17-7.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đưa ra thông báo trên sau khi chủ tịch UnidosUS, tổ chức dân quyền người Latinh, cho biết ông Biden không thể phát biểu tại một sự kiện như kế hoạch do bị chẩn đoán mắc COVID-19.

Bà Jean-Pierre cho biết ông Biden đã được tiêm phòng và đang có triệu chứng nhẹ.

Theo một ghi chú được cho là của bác sĩ của ông Biden, các triệu chứng của tổng thống bao gồm sổ mũi, ho và tình trạng khó chịu nói chung.

Tổng thống Biden đã được kê đơn và uống liều thuốc kháng vi-rút Paxlovid đầu tiên của hãng Pfizer. Ông có nhiệt độ, nhịp thở và độ bão hòa oxy trong máu bình thường.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã trở về bang Delaware để cách ly. Ông Biden giơ ngón tay cái ra hiệu và nói rằng ông cảm thấy "ổn" trước khi lên chiếc Air Force One ngay khi kết quả chẩn đoán của ông được công bố. Ông bước chậm rãi lên cầu thang máy bay.

Ông Biden mắc COVID-19 sau nhiều tuần đổ lỗi do cảm lạnh và say máy bay là nguyên nhân dẫn đến màn tranh luận kém hiệu quả so với ứng viên đối thủ Donald Trump hồi tháng trước.