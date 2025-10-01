(GLO)- Tối 30-9, Giải bóng đá S7 CLB Nam Phong Cup 2025 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội Trung Phong Mang Yang.

Đội Trung Phong Mang Yang vô địch Giải bóng đá S7 CLB Nam Phong Cup 2025. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 30-9 tại Khu tổ hợp thể thao Nam Phong (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), quy tụ 16 đội bóng với 240 cầu thủ tham gia.

Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết, tiếp đến là thi đấu chọn đội vào bán kết và chung kết.

Trận đấu giữa đội Trung Phong Mang Yang (áo xanh) và Trần Uy FC đã diễn ra kịch tính. Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều trận cầu kịch tính và hấp dẫn, trận chung kết được tổ chức vào tối 30-9 giữa hai đội mạnh nhất giải là Trung Phong Mang Yang và Trần Uy FC. Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu quyết tâm, Trung Phong Mang Yang đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1, qua đó lên ngôi vô địch.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng yêu bóng đá phong trào tại Gia Lai mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao địa phương ngày càng phát triển.