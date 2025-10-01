Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Đội Trung Phong Mang Yang vô địch Giải bóng đá S7 CLB Nam Phong Cup 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 30-9, Giải bóng đá S7 CLB Nam Phong Cup 2025 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội Trung Phong Mang Yang.

z7068373752332-ee63279721160aa1c6c413b5cd904bfe.jpg
Đội Trung Phong Mang Yang vô địch Giải bóng đá S7 CLB Nam Phong Cup 2025. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 30-9 tại Khu tổ hợp thể thao Nam Phong (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), quy tụ 16 đội bóng với 240 cầu thủ tham gia.

Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết, tiếp đến là thi đấu chọn đội vào bán kết và chung kết.

z7068410268033-98b5a56f1f20940d92edfb3f47d605eb.jpg
Trận đấu giữa đội Trung Phong Mang Yang (áo xanh) và Trần Uy FC đã diễn ra kịch tính. Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều trận cầu kịch tính và hấp dẫn, trận chung kết được tổ chức vào tối 30-9 giữa hai đội mạnh nhất giải là Trung Phong Mang Yang và Trần Uy FC. Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu quyết tâm, Trung Phong Mang Yang đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1, qua đó lên ngôi vô địch.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng yêu bóng đá phong trào tại Gia Lai mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao địa phương ngày càng phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ước mơ khởi đầu từ sân bóng làng

Ước mơ khởi đầu từ sân bóng làng

(GLO)- Từ ngày 20-28/9, sân bóng làng Băng, xã Ia Tôr (Gia Lai) rộn vang tiếng hò reo của những cầu thủ tranh Giải bóng đá thanh thiếu niên miền núi tranh cúp Zai Zai 2025. Hơn cả một giải đấu, đây là ngày hội của cộng đồng-nơi thắp sáng niềm đam mê bóng đá và gắn kết tinh thần cộng đồng. 

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

Thể thao

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null