Doanh nhân Gia Lai - Khát vọng vươn xa trên không gian phát triển mới

(GLO)- Từ cao nguyên đến biển, Gia Lai hôm nay đang mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với những điều kiện, tiềm năng và cơ hội mới.

Sự hình thành tỉnh Gia Lai mới không chỉ mở rộng không gian hành chính mà quan trọng hơn là tạo lập một không gian kinh tế mới, nơi lợi thế về đất đai, khí hậu, nông nghiệp, năng lượng của cao nguyên có điều kiện kết nối với kinh tế biển, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch của khu vực duyên hải.

Trong không gian phát triển ấy, DN và đội ngũ doanh nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và hình thành những giá trị mới cho nền kinh tế. Nhìn lại chặng đường vừa qua, sự lớn mạnh của cộng đồng DN chính là một trong những biểu hiện rõ nét về sức sống và năng lực phát triển của Gia Lai.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tham gia công tác an sinh xã hội. Ảnh: ĐVCC

Doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, số lượng DN trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. Cụ thể, số DN đang hoạt động tăng từ con số 6.705 năm 2015 lên 9.626 năm 2020 và gần 17.500 DN vào cuối năm 2025. Tính đến cuối tháng 9-2026, toàn tỉnh có 2.739 DN thành lập mới, đưa tổng số DN trên địa bàn lên hơn 20.400.

Đằng sau những con số ấy là hàng vạn doanh nhân đang từng ngày tìm kiếm cơ hội đầu tư, tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường và tạo việc làm. Mỗi DN được thành lập là một nguồn lực xã hội được đưa vào nền kinh tế. Mỗi dự án được triển khai là một cơ hội tạo thêm giá trị. Mỗi sản phẩm đến với thị trường là một bước nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào nền kinh tế cũng ngày càng rõ nét. Tỷ trọng đóng góp của khu vực này vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 71,9% năm 2015 lên 80,6% năm 2025. Con số này cho thấy kinh tế tư nhân đã trở thành một lực lượng quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh.

Năng lực huy động vốn, tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường của DN ngày càng được nâng lên. Cùng với đó là nguồn thu ngân sách, nguồn lực đầu tư trở lại cho hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các lĩnh vực phát triển khác.

Nếu đóng góp vào GRDP và ngân sách phản ánh một phần sức mạnh kinh tế của DN thì việc làm chính là thước đo trực tiếp hơn về tác động của DN đối với đời sống xã hội. Năm 2015, khu vực kinh tế tư nhân giải quyết việc làm cho 1.591.879 người. Đến năm 2025, con số này tăng lên 1.697.467 người, chiếm hơn 93% tổng lực lượng lao động của tỉnh. Năng suất lao động của khu vực kinh tế tư nhân cũng tăng từ 47 triệu đồng/người năm 2015 lên 72 triệu đồng/người năm 2020 và đạt 129 triệu đồng/người năm 2025.

Vì vậy, đóng góp của DN không chỉ được tính bằng doanh thu, lợi nhuận hay số tiền nộp ngân sách. Đó còn là việc làm, thu nhập, sinh kế của hàng triệu người lao động và sự ổn định của mỗi gia đình.

Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: ĐVCC

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng DN Gia Lai những năm qua luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động an sinh, hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành với người dân trong thiên tai, dịch bệnh và những thời điểm khó khăn.

Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng có thể lượng hóa bằng con số. Nhưng chính tinh thần đồng hành với cộng đồng đã góp phần tạo nên hình ảnh của doanh nhân không chỉ với tư cách người làm kinh tế, mà còn là một thành viên có trách nhiệm với xã hội.

Từ lợi thế địa phương đến chuỗi giá trị toàn cầu

Một tín hiệu đáng mừng là một số DN Gia Lai đã từng bước vươn ra khỏi phạm vi thị trường địa phương. Tỉnh đã xác định 8 DN dẫn dắt trong các ngành công nghiệp chủ lực; trong đó có 2 DN nằm trong Top 10 DN xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Từ những vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả…, DN Gia Lai đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Không gian phát triển mới càng đặt rõ yêu cầu kết nối giữa vùng nguyên liệu với chế biến, chế biến với logistics, logistics với cảng biển và thị trường quốc tế.

Cơ hội lớn cũng đồng nghĩa với yêu cầu mới. DN không thể chỉ dựa vào những gì địa phương đang có mà phải hướng tới những gì thị trường cần; không chỉ khai thác lợi thế tài nguyên mà phải gia tăng giá trị bằng công nghệ, quản trị, đổi mới sáng tạo, thương hiệu và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong không gian phát triển rộng lớn hơn, liên kết vì thế sẽ trở thành một trong những chìa khóa quan trọng. Đó là liên kết giữa DN với DN; giữa DN với nông dân; giữa DN với viện, trường và các tổ chức KHCN; giữa DN với chính quyền. Xa hơn là hình thành những chuỗi giá trị hoàn chỉnh, kết nối vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, sản xuất với logistics, hệ thống logistics với cảng biển, đưa sản phẩm địa phương vươn tới thị trường trong nước và quốc tế.

DN lớn cần DN nhỏ và vừa; DN nhỏ và vừa cần DN lớn. DN cần một môi trường chính sách thuận lợi để phát triển, còn Nhà nước cũng cần một cộng đồng DN khỏe mạnh để tạo ra tăng trưởng, việc làm và nguồn lực cho xã hội.

Với vai trò tổ chức đại diện cho cộng đồng DN, Hiệp hội DN tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với DN, giữa DN với chính quyền; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh những khó khăn, vướng mắc của DN; đồng thời hỗ trợ DN tiếp cận chính sách, thông tin, thị trường và các cơ hội hợp tác, đầu tư.

Khát vọng trên chặng đường mới

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60.000 - 65.000 DN hoạt động; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 9,5 - 11,5%/năm, đóng góp 55 - 60% GRDP và giải quyết việc làm cho 80 - 85% lao động. Tỉnh cũng phấn đấu có ít nhất 2 DN lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước. Đến năm 2035, mục tiêu là có khoảng 75.000 DN hoạt động và ít nhất 5 DN lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đón tiếp và làm việc với Giáo sư Cổ Minh Đức - Giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon, Pháp), ngày 28-9-2026. Ảnh: ĐVCC

Những mục tiêu ấy đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với đội ngũ doanh nhân. Muốn đi xa, DN phải nâng cao năng lực quản trị, chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Muốn đi cùng nhau, cộng đồng DN phải tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực và hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh. Muốn hội nhập sâu hơn, DN phải chuẩn bị tốt hơn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, nguồn nhân lực và năng lực quản trị.

Từ góc độ của Hiệp hội DN tỉnh, tôi tin rằng sức mạnh của cộng đồng DN Gia Lai nằm ở bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy được thử thách qua nhiều giai đoạn và sẽ tiếp tục là nền tảng để DN bước vào một không gian phát triển rộng lớn hơn.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh Gia Lai, tôi trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của cộng đồng DN, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Những nỗ lực của chúng ta đã được ghi nhận khi vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung ương Hội DN Việt Nam...

Chặng đường phía trước còn nhiều yêu cầu mới, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên, cộng đồng DN, doanh nhân Gia Lai sẽ tiếp tục xây dựng những thương hiệu mạnh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và đóng góp ngày càng thiết thực cho quê hương.

Mỗi DN lớn mạnh là thêm một nguồn lực cho nền kinh tế; mỗi doanh nhân trưởng thành là thêm một hạt nhân cho đổi mới và phát triển. Cùng với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, DN Gia Lai có cơ sở để tự tin bước vào không gian phát triển mới, hướng tới một Gia Lai năng động, xanh, hiện đại và hội nhập.