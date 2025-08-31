Đoàn phường Hoài Nhơn Đông tổ chức cuộc thi The Voice Kids

(GLO)- Tối 30-8, Đoàn phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Green Music tổ chức vòng chung kết cuộc thi The Voice Kids Hoài Nhơn Đông mở rộng lần thứ I, năm 2025.

12 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Ảnh: Ngọc Bích

Đối tượng tham gia cuộc thi là thiếu nhi từ 6 - 15 tuổi trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông và khu vực lân cận.

Tham gia vòng chung kết có 12 thí sinh xuất sắc nhất, được Ban tổ chức xét chọn từ 61 thí sinh đăng ký tham gia qua các vòng sơ khảo, chung khảo, bán kết.

Thí sinh Từ Thị Ngọc Khuê (thứ 2 từ trái sang) đạt giải quán quân của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Bích

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã biểu diễn các tiết mục: Tiếng đàn bầu, Cô giáo về bản, Việt Nam trong tôi là, Tổ quốc gọi tên mình, Cánh đồng tuổi thơ.… Tiêu chí đánh giá các tiết mục tại vòng chung kết gồm: kỹ thuật thanh nhạc, tiết tấu và nhịp phách, biểu cảm và cảm xúc, khả năng trình diễn, sáng tạo và cá tính âm nhạc.

Kết quả, Quán quân của cuộc thi thuộc về thí sinh Từ Thị Ngọc Khuê; Á quân được trao cho thí sinh Huỳnh Bảo Uyên. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải tiềm năng cho các thí sinh.

Dịp này, Đoàn phường Hoài Nhơn Đông đã tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho 5 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, Ban tổ chức cuộc thi đã vận động được hơn 3 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Cuba.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà của Đoàn phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Ngọc Bích

Chị Hà Thị Ngọc Bích-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông-cho hay: Cuộc thi được Đoàn phường triển khai từ đầu tháng 8-2025, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Đồng thời cuộc thi góp phần tạo sân chơi âm nhạc sôi nổi, bổ ích, mang tính giáo dục và giải trí lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn phường trong dịp hè; phát hiện, bồi dưỡng các giọng hát nhí có năng khiếu để tạo nguồn cho hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.