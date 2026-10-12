Đi làm thủ tục BHXH, người dân có được ghi âm, quay phim hay livestream?

(GLO)- Người dân đến cơ quan BHXH làm thủ tục cần tuân thủ quy định về ghi âm, ghi hình và livestream tại nơi tiếp công dân. Theo nội quy của BHXH Việt Nam, các hoạt động này không được tự ý thực hiện khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 876/QĐ-BHXH về nội quy tiếp công dân tại trụ sở, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Theo quy định, công dân không được tự ý ghi âm, ghi hình hoặc phát trực tiếp (livestream) tại nơi tiếp công dân khi chưa được người tiếp công dân đồng ý.

BHXH Việt Nam vừa ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở của đơn vị. Ảnh minh họa: BHXH TP. HCM/Dân trí

Quy định này thu hút sự quan tâm trong bối cảnh người dân có nhu cầu ghi lại nội dung làm việc để lưu giữ thông tin, đối chiếu quá trình giải quyết kiến nghị hoặc làm căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phát sinh vướng mắc.

Tuy nhiên, quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đồng nghĩa với việc công dân được tự do ghi âm, ghi hình hoặc livestream trong mọi trường hợp. Việc thực hiện các hoạt động này cần tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư và các lợi ích hợp pháp khác.

Theo nội quy tiếp công dân của BHXH Việt Nam, người tiếp công dân có thể từ chối tiếp trong những trường hợp nhất định. Trong đó, có trường hợp công dân tự ý ghi âm, ghi hình, livestream và không chấp hành yêu cầu chấm dứt hành vi nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, người tố cáo theo quy định pháp luật hoặc bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

Ngoài ra, các hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ, gây rối trật tự hoặc vi phạm nội quy cũng có thể là căn cứ để từ chối tiếp công dân theo quy định.

Khi đến làm việc, người dân nên chủ động trao đổi với cán bộ tiếp nhận hoặc người chủ trì về nhu cầu ghi âm, ghi hình; đồng thời tuân thủ nội quy, tôn trọng quyền riêng tư và không tự ý phát tán thông tin của người khác.

Trường hợp có vướng mắc về quyền và nghĩa vụ của mình, người dân có thể đề nghị cơ quan giải thích căn cứ áp dụng để bảo đảm việc giải quyết công việc đúng quy định pháp luật.