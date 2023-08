Đặt người dân ở vị trí trung tâm

Cơ quan điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ KH-CN và c nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực người đứng đầu. Vậy phải nâng cao như thế nào?

Tháng 7-2023 vừa qua, tín dụng cả nước tăng trưởng âm. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, toàn ngành ngân hàng đạt doanh thu 12,47 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 4,56% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cả năm là 14%-15%.

(GLO)- Đến hết tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong cả nước chỉ đạt gần 38% kế hoạch được giao. Tuy có cao hơn cùng kỳ năm 2022 (gần 35%) nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao từ đầu năm. Không để tiền nằm trong kho bạc là quyết tâm lớn của Chính phủ. Muốn vậy, phải kiên quyết xử lý tình trạng tiêu cực trong giải ngân vốn đầu tư công.

Hoa hậu Ý Nhi vừa đăng quang xong đã để lại quá nhiều tranh cãi vì những phát ngôn của cô, mà đỉnh điểm là phát ngôn đầu tiên về người bạn trai đã quen nhiều năm và những gì cô tự nhận xét so sánh mình với các bạn đồng trang lứa.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng 17 người liên quan vừa bị công an khởi tố, tạm giam chỉ là phần nổi của việc khai thác cát lậu. Không chỉ ở An Giang, cát tặc còn hiện diện thời gian dài ở nhiều nơi, có lúc hoạt động ngang nhiên, gây bức xúc trong dư luận.