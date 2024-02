Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chiều 29-1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2024 cho 76 quần chúng ưu tú đến từ 12 tổ chức cơ sở Đ ảng trực thuộc Đảng bộ huyện và 1 c hi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các C ơ quan và D oanh nghiệp tỉnh.

(GLO)- Sáng 30-1, tại thôn An Bình (xã Cửu An), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ khánh thành “Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê và các liệt sĩ xã Cửu An”.