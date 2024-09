Đảng bộ huyện Ia Grai kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Anh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và nguyên lãnh đạo huyện Ia Grai qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện.

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc trình bày đã nêu bật chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Trong những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện ngày một lớn mạnh, góp phần cùng quân dân trong tỉnh giành những thắng lợi to lớn, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ.

Những năm đầu sau giải phóng, Đảng bộ huyện Chư Păh (cũ) đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện chung sức, đồng lòng, vượt qua gian khổ hy sinh, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 11-11-1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai. Phần đất trung tâm của huyện Chư Păh (cũ) nằm ở phía nam mang tên gọi mới huyện Ia Grai.

Gần nửa thế kỷ sau giải phóng và gần 30 năm chia tách, thành lập, từ một nền kinh tế du canh, du cư, lạc hậu; đến nay kinh tế-xã hội huyện Ia Grai ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng- an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Ia Grai đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ qua các thời kỳ. Đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện đạt và vượt 30/31 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2023 đạt 11,7%/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,7 triệu đồng.

Huyện luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Từ một Đảng bộ chỉ có 4 chi bộ trực thuộc với gần 30 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện có 47 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 4.370 đảng viên.

Với những kết quả đạt được sau 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong 70 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành. Đồng thời khẳng định, đó cũng là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, khó khăn, thử thách và hy sinh. Đó cũng là những nấc thang quan trọng trong quá trình từng bước tiến lên vì sự giàu mạnh, ấm no, phồn vinh và hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội.

Với những tiềm năng, thực trạng và yêu cầu phát triển toàn diện thời gian tới, đòi hỏi Đảng bộ huyện tiếp tục phấn đấu với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, quyết tâm đổi mới cao hơn nữa để xây dựng đảng bộ trong sạch-vững mạnh, xây dựng huyện nhà giàu đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng; phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khai thác tối đa mọi tiềm năng thế mạnh, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Là huyện biên giới, Đảng bộ cần có các giải pháp củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định về chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ…

Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung phát huy sức mạnh tập thể, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Ia Grai nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/9/1954-15/9/2024) với nội dung: “Đảng bộ huyện Ia Grai 70 năm đoàn kết-đổi mới-phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao cờ của UBND tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Grai đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai từ năm 1954 đến năm 2024; tặng cờ của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ huyện Ia Grai đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.