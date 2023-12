Cùng nhìn lại hành trình nối dài yêu thương của Prudential Việt Nam

Hành động thiết thực xuất phát từ những tấm lòng nhân ái

Với cam kết phát triển cộng đồng bền vững, thịnh vượng, Prudential từ lâu đã đưa ra nhiều sáng kiến đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc khởi xướng, đóng góp tài chính, doanh nghiệp còn thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhân viên, tư vấn viên và khách hàng tham gia sâu rộng vào các dự án này.

Điển hình là dự án giáo dục tài chính Cha-Ching. Bắt đầu được giảng dạy tại các trường tiểu học từ năm học 2019-2020, năm nay đã là năm thứ 5 chương trình giáo dục Cha-Ching trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, từng bước xây dựng nhận thức đúng đắn về tài chính cho các em. Tính tới năm học này, đã có hơn 100.000 học sinh, 3.000 giáo viên trên 7 tỉnh thành được tiếp cận với dự án. Đặc biệt, với mục tiêu nhằm mở rộng đối tượng trẻ em được tiếp cận với những kiến thức bổ ích của dự án, Cha-Ching triển khai mô hình giáo viên tình nguyện từ đội ngũ nhân viên chính thức của công ty.

Năm 2023, dự án đã tổ chức 11 lớp học tình nguyện thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp, cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cho gần 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các làng trẻ SOS, lớp học tình thương, trung tâm bảo trợ xã hội và con em cán bộ nhân viên, khách hàng của Prudential. Toàn bộ các lớp học này được giảng dạy miễn phí bởi các giáo viên tình nguyện.

Bên cạnh đó, ngày hội Tình nguyện PRU-Volunteers thường niên được Prudential tổ chức đã thu hút nhân viên, các anh chị Giám đốc văn phòng Tổng đại lý, tư vấn viên Prudential chung tay, góp sức trong những hoạt động ý nghĩa, nhằm sẻ chia, quan tâm tới những hoàn cảnh còn khó khăn, cần giúp đỡ.

Vào tháng 3 năm nay, khoảng 300 tư vấn viên MDRT xuất sắc (thành viên “Bàn tròn triệu đô”) đã giao lưu với hơn 200 học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu, Đắk Lắk về chủ đề an toàn giao thông. Tại đây, PRU-Volunteers còn giúp sơn sửa sân chơi và hàng rào của trường.

Vào dịp Trung Thu, hơn 70 tư vấn viên đã tham gia tổ chức buổi trông trăng phá cỗ cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang, Khánh Hòa. Mới đây, hơn 50 nhân viên Prudential đã cùng nhau sơn sửa trường mẫu giáo SOS Gò Vấp, TP. HCM, và giao lưu với thầy cô và học sinh nhà trường thông qua các hoạt động thú vị như đá bóng giao hữu, trang trí bánh kem, xếp giấy nghệ thuật.

Trước đó, hơn 2.400 lời chúc đã được nhân viên, tư vấn viên, khách hàng và cộng đồng gửi đến Làng Trẻ em SOS Gò Vấp, TP. HCM thông qua fanpage của Prudential. Những thông điệp yêu thương được chuyển đổi thành gói hỗ trợ dành tặng Làng trẻ trị giá 240 triệu đồng. Nghĩa cử này càng trở nên đáng nhớ khi diễn ra vào đúng dịp Prudential tròn 24 năm chính thức hoạt động ở Việt Nam.

Không chỉ gói gọn với các hoạt động trong nước, hàng năm PRU-Volunteers còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới bạn bè quốc tế. Cụ thể trong tháng 3 và tháng 11 đã có 8 nhân viên Prudential Việt Nam tham gia hành trình tình nguyện xuyên biên giới do Quỹ Prudence tổ chức tại đảo Java, Indonesia, nơi chịu tổn thất nặng nề bởi thiên tai.

Là một trong 3 nhân viên đại diện cho Prudential Việt Nam sát cánh cùng các tình nguyện viên đến từ 15 quốc gia châu Á, Châu Âu và châu Phi trong chuyến đi thiện nguyện xây dựng lại nhà cửa, thư viện tại thị trấn Cianjur, tỉnh Tây Java mới đây, Chị Trương Nguyệt Ánh đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Hành trình thiện nguyện xuyên biên giới đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc đáng nhớ. Nhìn tụi nhỏ ở đây, tôi nghĩ về những năm tháng sau này và tự hỏi, liệu bằng hành động thiết thực chúng ta có thể chia sẻ, đóng góp nhiều hơn cho mỗi cuộc đời, cho mỗi tương lai? Tôi tin rằng, cùng nhau hành động, chúng ta sẽ tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

Ngoài những dự án lớn và dài hơn, Prudential cũng đang tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác tại nhiều địa phương trên cả nước. Nhìn lại hành trình lan tỏa yêu thương trong năm 2023, đã có hơn 700 nhân viên, tư vấn viên Prudential khoác lên mình tấm áo thiện nguyện PRU-Volunteers, đóng góp tổng cộng hơn 2.500 giờ tình nguyện trong các hoạt động ý nghĩa. Không chỉ vậy, thành công của các dự án cộng đồng còn có sự hưởng ứng, đóng góp của hơn 3.000 khách hàng trong các hoạt động này.

Sự chung tay của khách hàng trong các hoạt động xã hội

Thấu hiểu rằng nhiều khách hàng sẵn sàng góp sức trong các hoạt động cộng đồng, Prudential đã đưa ra các sáng kiến thiện nguyện dành cho khách hàng là hội viên PRURewards (Chương trình điểm thưởng của khách hàng Prudential).

Theo đó, thông qua PRURewards, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 đã có 1.500 khách hàng đóng góp tổng cộng 1.200 mũ bảo hiểm, balo và tài liệu an toàn giao thông dành tặng cho học sinh của dự án “Đến trường An toàn”. Cuối tháng 11 vừa qua, PRURewards cũng ghi nhận 1.525 khách hàng đổi điểm thành công sang gần 200 gói an sinh, tương đương hơn 90 triệu đồng. Thông qua chương trình “Hỗ trợ gạo-Trao gửi yêu thương” các phần quà này sẽ được gửi đến tay người dân khó khăn ở 2 huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) trong dịp Tết nguyên đán 2024 tới đây.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Sáu, một trong những khách hàng thường xuyên đóng góp cho hoạt động cộng đồng thông qua PruRewards, “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, nếu mỗi người có điều kiện san sẻ một chút cho những hoàn cảnh khó khăn sẽ phần nào giúp họ vượt qua khó khăn, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, chị nói.

Trong đêm nhạc An Concert diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM dành cho khách hàng vào tháng 10, thông qua sáng kiến áp dụng hình thức vé mời điện tử thay cho vé giấy, khách hàng đã chung tay cùng Prudential tiết kiệm 500 triệu đồng. Số tiền này được Prudential đưa vào cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường tiểu học Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ dự án “Đến trường An toàn”, mang lại điều kiện tốt hơn cho hơn 600 em học sinh người dân tộc Hre đang theo học tại đây.

Giá trị của mỗi dự án cộng đồng của Prudential không chỉ thể hiện ở quy mô, ý nghĩa, hay tác động sâu rộng mà nó còn là sự quan tâm, thấu hiểu và tâm huyết của những người làm dự án, những tình nguyện viên nhiệt huyết, đúng với tinh thần “Khi CẦN, mình có nhau” mà Prudential mong muốn lan tỏa tới khách hàng, đối tác và cộng đồng thời gian qua.