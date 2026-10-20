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Công an Ia Pa hỗ trợ người chuyển nhầm hơn 22 triệu đồng nhận lại tiền

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 20-10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã nhận được thư cảm ơn của chị Bùi Thị Luyến (trú xã Ia Pa) sau khi được hỗ trợ nhận lại số tiền hơn 22 triệu đồng vì chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 14-10, chị Luyến đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Vũ Thị Phương (phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) số tiền hơn 22 triệu đồng.

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Chị Luyến viết thư cảm ơn Công an xã Ia Pa sau khi nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm. Ảnh: ĐVCC

Không tìm được cách liên lạc với chị Phương, chị Luyến đã đến Công an xã Ia Pa trình báo và đề nghị hỗ trợ. Nhận được tin báo, Công an xã Ia Pa đã khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an phường Duy Hà để giải quyết.

Nhờ tinh thần trách nhiệm của 2 đơn vị cùng sự thiện chí của chị Phương, ngày 19-9, chị Luyến đã nhận lại được toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Xúc động sau khi nhận lại số tiền lớn với gia đình, chị Luyến đã viết thư cảm ơn Công an xã Ia Pa, Công an phường Duy Hà và cá nhân chị Phương đã tận tình hỗ trợ.

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