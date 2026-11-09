Có nhà máy nước, người dân vẫn “khát” nước sạch

(GLO)- Trên địa bàn xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) có 2 nhà máy cấp nước tập trung, trong đó, 1 công trình đầu tư gần 13 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành do thiếu hệ thống đường ống dẫn nước.

Trong khi 1 nhà máy xuống cấp, nhà máy còn lại chưa phát huy công năng, hàng nghìn hộ dân vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt thiếu ổn định.

Nhà máy nước sạch Ân Tường Tây (đặt tại thôn Phú Khương) được xây dựng cách đây gần 20 năm, có công suất thiết kế 1.500 m³/ngày đêm, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.000 hộ dân thuộc địa bàn xã Ân Tường Tây (cũ), nay là các thôn Tân Thạnh, Phú Khương, Hà Đông, Phú Hữu 1 và Phú Hữu 2 (xã Ân Tường).

Sau thời gian dài hoạt động, công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước. Vào mùa nắng nóng, tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra, nhất là tại 2 thôn Phú Hữu 1 và Phú Hữu 2 do nằm cách xa nhà máy.

Sau thời gian dài hoạt động, Nhà máy nước sạch Ân Tường Tây không còn bảo đảm khả năng cấp nước liên tục, ổn định đến các khu dân cư ở xa. Ảnh: V.L

Bà Trần Thị Liên (thôn Phú Hữu 2) chia sẻ: “Hầu hết giếng khơi, giếng khoan tại đây đều bị nhiễm phèn nên không thể sử dụng, người dân chỉ dựa vào nguồn nước từ nhà máy nước sạch để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, công trình không đảm bảo công suất cung cấp nước, khiến tình trạng thiếu nước sạch thường xuyên xảy ra”.

Trong khi đó, Nhà máy nước sạch Ân Hữu được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, hoàn thành năm 2023 với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng, công suất thiết kế 2.000 m³/ngày đêm.

Công trình được kỳ vọng cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân tại các thôn thuộc xã Ân Hữu (cũ), nay là các thôn Liên Hội, Phú Xuân và Phú Văn (xã Ân Tường).

Thế nhưng, sau khi hoàn thành, nhà máy vẫn chưa thể vận hành cấp nước như mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là hệ thống đường ống dẫn và phân phối nước chưa được đầu tư lắp đặt nên chưa thể mở mạng, đấu nối đến các khu dân cư. Vì vậy, dù công trình đã được xây dựng với quy mô tương đối lớn, người dân trong vùng vẫn chưa được thụ hưởng nguồn nước từ nhà máy.

Nhà máy nước sạch Ân Hữu được đầu tư xây dựng với quy mô khá lớn nhưng hiện còn thiếu hệ thống đường ống dẫn và phân phối nước đến các khu dân cư. Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường - cho biết, nhà máy được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thể phát huy công năng do thiếu hệ thống đường ống dẫn nước.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng, nhất là khi điều kiện sinh hoạt và yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu dân cư ngày càng được quan tâm.

Khó khăn về nước sinh hoạt càng đáng lo ngại tại thôn Đak Mang (địa bàn xã Đak Mang cũ), nay thuộc xã Ân Tường, với hơn 400 hộ dân. Hiện nay, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân chủ yếu được dẫn từ khu vực núi cao về khu dân cư thông qua hệ thống nước tự chảy.

Theo ông Nguyễn Xuân Biên - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Ân Tường, nguồn nước này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, không ổn định. Vào mùa mưa, nước thường bị đục, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm vệ sinh; còn vào mùa nắng, nguồn nước thường xuyên cạn kiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

“Người dân thôn Đak Mang rất cần được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung. Nhà máy nước sạch Ân Hữu được xem là một trong những giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước nên công trình chưa thể mở rộng mạng lưới, đấu nối đến địa bàn thôn Đak Mang” - ông Biên cho hay.

Ông Vũ Thành Minh - Chủ tịch UBND xã Ân Tường - cho biết, địa phương mong muốn phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà máy nước sạch Ân Hữu, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thuộc địa bàn xã Ân Hữu (cũ) và thôn Đak Mang.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống đường ống, mở mạng và đấu nối đến các khu dân cư.

Địa phương mong muốn các sở, ngành liên quan của tỉnh quan tâm, phối hợp rà soát hiện trạng công trình, xác định cụ thể nhu cầu kinh phí và phương án đầu tư hệ thống đường ống dẫn, phân phối nước; từ đó tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt từ Nhà máy nước sạch Ân Hữu.

“Việc sớm hoàn thiện hạ tầng, đưa nhà máy vào vận hành vừa góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, vừa giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch ổn định, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sức khỏe” - ông Minh nói.