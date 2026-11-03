Có bãi bỏ quy định về bảo hiểm xe máy bắt buộc từ ngày 15-12?

(GLO)- Thông tin bảo hiểm xe máy bắt buộc bị bãi bỏ từ ngày 15-12-2026 đang thu hút sự chú ý của người dân. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là việc bãi bỏ 1 thông tư hướng dẫn, không đồng nghĩa chấm dứt nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ phương tiện.

Những ngày gần đây, thông tin Bộ Tài chính bãi bỏ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới từ ngày 15-12-2026 khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu xe máy có còn phải mua loại bảo hiểm này hay không. Không ít người cho rằng từ thời điểm trên, việc mua bảo hiểm xe máy sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc.

Nhiều người sở hữu xe ô tô, xe máy băn khoăn rằng việc bãi bỏ thông tư này đồng nghĩa với việc không cần phải mua bảo hiểm. Ảnh: Thy Nhung/TTO

Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC, trong đó bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Thông tư số 158/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15-12-2026.

Theo phân tích của luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh), Thông tư số 04/2021/TT-BTC được ban hành dựa trên những văn bản pháp luật trước đây.

Khi các căn cứ pháp lý liên quan đã hết hiệu lực, việc bãi bỏ thông tư này nhằm đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không có nghĩa chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới.

Cụ thể, bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị định số 67/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho thấy nghĩa vụ mua bảo hiểm không phụ thuộc riêng vào sự tồn tại của Thông tư số 04/2021/TT-BTC.

Trước đó, vào tháng 7-2026, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét bãi bỏ bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với xe máy.

Trước phản ánh rằng loại bảo hiểm này còn mang tính hình thức, thủ tục bồi thường phức tạp, Bộ Tài chính cho biết vẫn duy trì chính sách bảo hiểm bắt buộc, đồng thời nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường.

Về mức xử phạt, theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS còn hiệu lực có thể bị phạt tiền từ 200.000-300.000 đồng.