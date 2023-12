Chưa có cơ sở khẳng định Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất

Theo đó, trên cơ sở đơn phản ánh về việc Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức khai thác đá gây sạt lở đất của các hộ dân tại 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley, UBND huyện Mang Yang đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hà Ra và Đak Ta Ley, Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức cùng 1 số hộ dân tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh để giải quyết các kiến nghị.

Theo báo cáo của 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley thì có 13 hộ dân có đất hai bên bờ suối bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ với 8 thửa đất bị sạt lở với tổng diện tích khoảng 8.000 m² và 6 hộ bị ảnh hưởng hoa màu do ngập úng nước. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy việc khai thác khoáng sản của Công ty này không làm cản trở dòng chảy của suối, toàn bộ khu vực sạt lở của các hộ dân đều ở thượng lưu suối Hà Ra và nằm ngoài khu vực khai thác mà Công ty được cấp giấy phép. Vì vậy,chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân sạt lở đất hai bên bờ suối là do hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty này gây ra.

Mặt khác, ngày 5-9-2023, tại khu vực mỏ đá và xung quanh có mưa lớn đã gây lũ quét. Qua tham khảo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên về quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo tại Trạm Pmơrê (thôn Nhơn Thọ, xã Đak Ta Ley), lượng mưa trong ngày là 44,2 mm, mực nước lũ dâng cao hơn bình thường 2,5 m, vị trí đo tại sông Ayun cách khu vực mỏ đá khoảng 1,9 km. Khi mưa lớn, suối có tiết diện nhỏ không thoát nước kịp thời đã xảy ra ngập úng. Mặt khác, lưu lượng nước chảy qua mỏ không thay đổi so với lưu lượng nước tiếp nhận (phía thượng lưu) nên không có cơ sở để đánh giá ngập úng do hoạt động khai thác của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây ra.

Phía Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức cũng đã thực hiện gia cố kè chắn chống sạt lở tại khu vực khai thác sau đợt mưa lũ lớn xảy ra các ngày: 5-9, 19-9 và 16-10-2023. Bên cạnh đó, Công ty này cũng hỗ trợ thiệt hại cho 4 hộ dân với số tiền hơn 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, các hộ dân đã cam kết không có kiến nghị gì thêm.

UBND huyện Mang Yang cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được lôi kéo khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự; phối hợp Công ty để giải quyết vụ việc đảm bảo hài hòa, phù hợp với tình hình thực tế. Song song với đó, UBND huyện Mang Yang yêu cầu Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức tiếp tục có biện pháp kè chắn, khắc phục các khu vực bị sạt lở đất theo quy định nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở; phối hợp với UBND huyện để thực hiện việc điều chỉnh nắn tuyến đường liên xã Hà Ra đi xã Lơ Pang, đoạn giáp ranh với mỏ đá theo hướng cách xa vị trí mỏ đá đảm bảo an toàn cho nhân dân và phương tiện lưu thông; khảo sát, xem xét phương án trong việc cải tạo dòng chảy của suối Hra trong khu vực mỏ cho thoát dòng đảm bảo phù hợp thực địa để tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở các vị trí đất có nền yếu và việc cải tạo dòng chảy phải đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân khác và khu vực xung quanh.

UBND huyện Mang Yang cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân do thiên tai gây ra theo quy định của nhà nước. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định của nhà nước, UBND huyện này sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức xem xét, hỗ trợ thêm một phần thiệt hại cho các hộ dân bị sạt lở đất.