Chư Pưh: Tạm giam 2 đối tượng có hành vi "Giết người"

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo truy tìm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Ayun Pa.

Ngày 11.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với P.V.L (SN 2002, ở tại Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.