(GLO)-Sáng 23-9, tại Hội trường 10/12, UBND huyện Chư Pưh ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở với sự tham gia của 74 thành viên là công an viên và thành viên các tổ bảo vệ ANTT tại 9 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngày 28-11-2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Đây là lực lượng quần chúng được bố trí ở các thôn, làng, tổ dân phố làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng liên quan xác định tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần giữ vững sự an toàn và bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chịu khó nghiên cứu, học hỏi kiến thức, nghiệp vụ để vận dụng tốt vào công tác trong thực tiễn. Đặc biệt là trau dồi kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn được phân công phụ trách; làm tốt công tác phối hợp với ban nhân dân thôn, làng và các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các tình huống xảy ra; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở…