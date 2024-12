Chư Păh tiến hành hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 (mở rộng)

Dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo Đảng bộ, điều hành của chính quyền và sự đoàn kết nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế huyện Chư Păh có sự phát triển ổn định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi Đại.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 9,5%, hoàn thành 100% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, tăng 4,95% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện đạt 1.475 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch, trong đó có 36 dự án đầu tư phát triển với tổng kinh phí hơn 185,8 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư được chú trọng; toàn huyện có 13 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2024, nâng tổng số lên 212 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Thu ngân sách nhà nước huyện hưởng theo phân cấp được 94,797 tỷ đồng, đạt 196,96% kế hoạch huyện.

Huyện tiếp tục duy trì giữ vững 4 xã nông thôn mới (Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Nhin, Hòa Phú); xã Ia Mơ Nông đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh; làng Phung (xã Ia Mơ Nông) đạt làng nông thôn mới. Năm 2024, có 8 sản phẩm được công nhận OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 25 sản phẩm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong năm qua, Đảng bộ huyện kết nạp 93 đảng viên, đạt 117,7% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên lên 2.966 đồng chí. Năm 2024, có 9/46 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,56%; 36/46 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,26%; có 1/46% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 2,17%. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,85%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82,22%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra một số hạn chế, như 3 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết, việc xây dựng và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" chưa thực sự hiệu quả. Các đại biểu cũng thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, với trọng tâm là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bùi Đại

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2024 và cần được tiếp tục giữ vững và phát huy trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2025 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh và địa phương vì thế Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần xây dựng Nghị quyết sát với tình hình thực tế, phải có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức, biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh…

Trước mắt, huyện cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà trung ương, tỉnh đã chỉ đạo; nhất là phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh-quốc phòng; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất với nội dung Dự thảo các nghị quyết đề ra về các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2025 với 19 chỉ tiêu. Đặc biệt là, tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.