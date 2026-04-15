Chính quyền Tổng thống Trump nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

(GLO)- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng trừng phạt ngân hàng Venezuela, mở ra cơ hội hợp tác tài chính và cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ngày 14-4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Venezuela. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục xây dựng quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh giàu dầu mỏ này.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ vừa cấp phép cho Ngân hàng Trung ương Venezuela và một số tổ chức tài chính khác gồm: Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro tiến hành các giao dịch tài chính vốn bị hạn chế trước đây.

Quyết định trên được đưa ra hai tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự hồi tháng 1-2026. Quan hệ giữa Washington và Caracas đã ấm lên khi bà Delcy Rodriguez đồng ý với yêu cầu mở cửa ngành năng lượng Venezuela cho các công ty Mỹ.

Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cấm nhiều ngân hàng quốc tế và định chế tài chính khác giao dịch với Chính phủ Venezuela mà không được phép của Washington. Việc Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela lần này bao gồm: chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 7 năm và cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela với các điều kiện nhất định. Và Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela đã mở cửa trở lại sau 7 năm ngừng hoạt động.