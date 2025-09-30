Chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ hạn chế xuất khẩu súng dân sự

(GLO)- Ngày 29-9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bãi bỏ các hạn chế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đối với xuất khẩu súng dân sự, loại bỏ các quy định cấm bán cho 36 quốc gia được cho là có nguy cơ cao vũ khí bị chuyển hướng sang tội phạm và khủng bố.

Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết động thái này sẽ khôi phục các quy tắc xuất khẩu từng tồn tại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và tạo ra “hàng trăm triệu USD mỗi năm trong cơ hội xuất khẩu” cho các nhà sản xuất súng của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump hủy bỏ các hạn chế xuất khẩu súng dân sự. Ảnh: A.P

Động thái này phù hợp với quan điểm của Tổng thống Trump về súng và quyền sở hữu. Ông kiên quyết phản đối cải cách luật súng của Mỹ, trong đó có việc nâng độ tuổi hợp pháp để mua súng, siết chặt kiểm tra lý lịch hoặc hạn chế các loại súng trường tấn công tương tự khẩu súng mà thủ phạm đã sử dụng trong vụ tấn công vào một nhà thờ ở Michigan hôm 28-9.

"Tôi hứa với quý vị điều này, một khi tôi bước vào ngôi nhà số 1600 Đại lộ Pennsylvania (Nhà Trắng), sẽ không ai có thể động tay vào súng của quý vị, giống như những gì đã diễn ra trong 4 năm tôi làm tổng thống"-ông Trump đã phát biểu như vậy trước hàng nghìn người ủng hộ tại một sự kiện do Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) của Mỹ tổ chức hôm 9-2-2024. Và hiện tại, khi trở lại làm chủ Nhà Trắng, ông đã không thực hiện quên lời hứa của mình.

Trước đó, Chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế này vào tháng 4-2024 sau một thời gian tạm dừng xuất khẩu. Sự thay đổi chính sách có thể mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất súng lớn của Mỹ bằng cách mở cửa các thị trường quốc tế trước đây từng bị hạn chế. Các quan chức cho biết việc sàng lọc sẽ tiếp tục nhằm ngăn chặn vũ khí rơi vào tay “những kẻ xấu".