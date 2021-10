Chư Sê: Tăng đàn bò phục vụ thị trường cuối năm

(GLO)- Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả heo châu Phi được khống chế, thị trường tiêu thụ cuối năm tăng cao là điều kiện để người chăn nuôi ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đầu tư chi phí tăng đàn, chuẩn bị phục vụ nhu cầu cuối năm.

Mặc dù, ngành Nông nghiệp đang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra nhưng huyện Chư Sê vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm an toàn cho thị trường. Tính đến tháng 9-2021, tổng đàn bò toàn huyện tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, sau khi đánh giá điều kiện, các xã có lợi thế chăn nuôi gia súc ở Chư Sê như: Hbông, Ayun, Al Bá… cũng đang tăng đàn bò. Với tốc độ tái đàn như hiện nay, huyện phấn đấu duy trì đàn bò 28.000 con.

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: “Chư Sê là một trong những địa phương có tổng đàn bò lớn. Để đồng hành cùng người chăn nuôi tái đàn, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã đã có kế hoạch tiêm phòng các loại vắc-xin viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, lở mồm long móng đối với những vật nuôi trong diện tiêm phòng, tiếp tục theo dõi sát sao, kiểm soát tổng đàn, ký cam kết đến từng hộ nuôi không giấu dịch”.

Ngoài ra, người chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêu độc khử trùng định kỳ khu vực chăn nuôi bằng hóa chất; bổ sung các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho đàn gia súc, chủ động nguồn thức ăn như: rơm khô, thân cây bắp, cỏ… để đáp ứng nhu cầu cho vật nuôi trong mọi thời điểm”. Bên cạnh đó, các hộ dân, chủ trang trại chăn nuôi triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phát triển chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường, nhất là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.