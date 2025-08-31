Danh mục
Chân chạy Nguyễn Thành Tín hoàn thành chặng đường 165 km từ Quy Nhơn đến Pleiku

HUỲNH VỸ
(GLO)- Trưa 31-8, anh Nguyễn Thành Tín (SN 1987, phường Quy Nhơn)-Thành viên Câu lạc bộ BinhDinh Runners đã hoàn thành cung đường dài 165 km từ Quy Nhơn đến Pleiku trong sự cổ vũ của bạn bè và những người đam mê chạy bộ.

Cụ thể, anh Nguyễn Thành Tín xuất phát lúc 20 giờ ngày 29-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và cán đích tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku) vào trưa 31-8. Tổng thời gian hoàn thành chặng đường là 31 giờ 17 phút 33 giây.

runner.jpg
Các thành viên Câu lạc bộ BinhDinh Runners cổ vũ anh Nguyễn Thành Tín (người đứng, thứ 7 từ trái sang) trước khi xuất phát. Ảnh: NCVV
runner-10.jpg
Trong quá trình hoàn thành thử thách, anh Nguyễn Thành Tín (ngồi bên phải) được đông đảo bạn bè động viên tinh thần. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau khi hoàn thành chặng đường, anh Nguyễn Thành Tín cho biết: "Sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của cộng đồng người đam mê chạy bộ đã giúp tôi có thêm sức mạnh và tự tin thực hiện thử thách này. Qua đó, tôi mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sống tích cực và gắn kết qua bộ môn chạy bộ".

