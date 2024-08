(GLO)- Mặc dù có biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ nhưng tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku, nhiều lái xe vẫn cố tình đỗ xe sai quy định. Lực lượng chức năng thành phố cần kịp thời xử lý nghiêm hành vi này để tránh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do vướng quy hoạch nên nhiều hộ dân có đất sản xuất cũng lao đao vì không thể chuyển đổi cây trồng dài ngày như sầu riêng, cà phê mà chỉ được trồng những loại cây ngắn ngày, giá trị kinh tế thấp.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.