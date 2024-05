Cải tạo, nâng cấp Khu Công nghiệp Trà Đa

Cụ thể, Công ty sẽ chỉnh trang lại nhiều hạng mục Khu Công nghiệp (KCN) Trà Đa (TP. Pleiku) như vá ổ gà, cải tạo và trồng cây xanh ở dải phân cách, cải tạo hệ thống chiếu sáng...

Khu Công nghiệp Trà Đa được xây dựng năm 2003 với tổng diện tích 213 ha. Với địa thế thuận lợi, cơ sở hạ tầng đầy đủ đã giúp KCN thu hút nhà đầu tư, sớm lấp đầy với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, do thời gian đi vào hoạt động khá lâu nên một số hạng mục cơ sở hạ tầng tại đây như điện chiếu sáng ban đêm, hệ thống giao thông, dải phân cách... bị xuống cấp, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn gây mất an ninh trật tự tại khu vực này.

Anh Trần Nam Hải (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi làm việc trong trung tâm thành phố nên ngày nào cũng phải đi qua đường Ngô Quyền, ngang qua KCN Trà Đa. Do hàng ngày có nhiều xe tải trọng lớn qua lại nên nhiều đoạn trên tuyến đường này bị hư hỏng, bong tróc, lún, một vài chỗ có ổ gà liên tiếp... gây khó khăn cho người tham gia giao thông”.

Còn ông Lê Ngọc Phúc-Nhân viên Bảo vệ tại Nhà máy Sản xuất bê tông và gạch không nung thuộc Công ty cổ phần Chiến Thắng (lô C2, KCN Trà Đa mở rộng) cho hay: “Hệ thống điện đường ở đây hoạt động không được ổn định, lúc sáng lúc tắt nên Công ty lắp thêm một số bóng điện bằng năng lượng mặt trời để đảm bảo an ninh, tránh bị trộm cắp. Trước đó đã xảy ra một số vụ trộm cắp”.

Theo thông tin từ Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh (Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh), Công ty đã có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục như: hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và hệ thống giao thông nhằm hoàn thiện hạ tầng KCN Trà Đa, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Cụ thể, Công ty sẽ sửa chữa mặt đường các tuyến trục chính, đường số 3 và đường D1. Hiện đoạn này đang có một số ổ gà, ổ voi, vệt lún mặt đường sâu 8-12 cm, mặt đường bị nứt lưới lớn. Cùng với đó là sửa chữa dải phân cách đường trục chính và đường D2, do một số vị trí đỉnh dải phân cách có độ cao không phù hợp...

Tại phạm vi phân cách giữa hiện đang trồng cây phi lao và cây chuỗi ngọc, một số cây bị chết. Theo kế hoạch, sẽ có 52 cây phi lao và 17 cây chuỗi ngọc được trồng dặm. Nhằm đảm bảo mỹ quan, Công ty cũng sẽ tiến hành trồng thảm cỏ đậu và trồng thêm 69 cây lài Nhật tại đường Ngô Quyền.

Cũng đợt này, 8 vị trí hố ga thoát nước đường D1 bị mất cửa thu nước, hư tấm đan cũng sẽ được sửa chữa. Đối với hệ thống đèn chiếu sáng sẽ thay thế các bóng đèn sodium bằng bóng đèn led 120 W trên các tuyến đường D1, D2, D3, D4, D3A, D5 với tổng cộng 114 bóng; thay cáp chiếu sáng, tủ điều khiển chiếu sáng... để đảm bảo ánh sáng vào ban đêm tại KCN.

Ông Trần Xuân Thắng-Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Công ty đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang KCN Trà Đa và đang trình các ngành thẩm định, dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng 6-2024”.

Được biết, hiện KCN có 63 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.684,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đã thực hiện 2.790,2 tỷ đồng, đạt 75,53% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, có 46 dự án đã đi vào hoạt động, 7 dự án cơ bản đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa đáp ứng điều kiện đi vào hoạt động sản xuất, 5 dự án đang xây dựng, 1 dự án đang làm thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư và 4 dự án quá hạn điều chỉnh, thông báo chấm dứt hoạt động. Nhà đầu tư vào KCN Trà Đa chủ yếu tập trung vào các ngành, nghề phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương như: sản xuất đá granite, chế biến nông sản, chế biến gỗ...