Bộ GD-ĐT công bố mã 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2023

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bộ đã công bố danh mục mã xét tuyển của 20 phương thức tuyển sinh do bộ quy định.

Cụ thể, danh mục mã các phương thức xét tuyển như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải cung cấp cho thí sinh các thông tin về các phương thức xét tuyển đối với từng ngành,nhóm ngành và phải xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển cho thí sinh nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển và đủ điều kiện xét tuyển.

Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký dự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do bộ quy định.

Dù có nhiều phương thức xét tuyển nhưng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh nhập học nhiều nhất vẫn tập trung vào hai phương thức là xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ.

Cụ thể, trong năm 2022, có khoảng 18 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tỷ lệ nhập học lên đến gần 48%, phương thức xét tuyển theo học bạ chiếm 37,18%. Tổng số thí sinh nhập học bằng hai phương thức này là trên 85%. Trong khi đó, nhiều phương thức có tỷ lệ thí sinh nhập học rất thấp, dưới 1%, thậm chí có phương thức không có thí sinh nào nhập học.