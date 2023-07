Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

(GLO)- Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã bế mạc vào chiều 21-7 tại Trường Chính trị tỉnh.

Hòa trong không khí cả nước long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), đoàn công tác của Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử chiến thắng Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông).

(GLO)- Từ ngày 19-7 đến 15-8, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cung cấp thông tin cho 955 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh vừa được công nhận.

(GLO)- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) đối tượng 4 (khoá 45) năm 2023 cho 70 học viên thuộc cơ quan, tổ chức, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường mầm non; trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.