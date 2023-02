Từ sự lựa chọn thứ yếu ở phố Núi

So với những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… những ngôi sao đình đám của thì Châu Ngọc Quang được đôn lên đội 1 trễ hơn 1 năm. Chân sút gốc Quảng Nam cũng không quá nổi trội so với các đồng đội của mình. Đó là lý do Ngọc Quang không được tin dùng nhiều khi bầu Đức đôn hàng loạt cầu thủ của lứa học viện lên sân chơi V.League.

Không có chỗ đứng ở sân Pleiku, đồng nghĩa với việc không có nhiều cơ hội để ra sân ở V.League, thêm vào đó, lại gặp một số chấn thương và sa sút phong độ. Đó chính là lý do khiến đó Ngọc Quang đã phải lang bạt tới nhiều đội bóng, thậm chí là xuống chơi ở giải hạng Nhất theo các bản hợp đồng cho mượn để mong được ra sân và duy trì phong độ.

Nhưng dù ở bất kì đội bóng nào, hạng đấu nào thì Ngọc Quang cũng cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của mình mỗi khi được trao cơ hội. Màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng để đem về ngôi Á quân cho đội bóng đất Cảng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Ngọc Quang.

Việc được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho Ngọc Quang ở đội tuyển Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng nhất để nói về sự tiến bộ của chân sút này sau những ngày tháng lang bạt.

Đến ngôi sao lớn dưới thời Kiatisak

Từ chỗ có phong độ ấn tượng trong màu áo Hải Phòng mùa trước, rồi giành suất lên tuyển Việt Nam, Ngọc Quang đã “lọt mắt xanh” huấn luyện viên Kiatisak. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai rời đi, chiến lược gia người Thái Lan đã ngay lập tức đưa Châu Ngọc Quang về sân Pleiku ở mùa giải V.League 2023, đồng thời giúp chân sút này phát huy được hết khả năng của mình.

Trải qua 3 trận ở V.League 2023, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai toàn hòa, ghi được 3 bàn thắng, 2 trong số đó được ghi bởi Châu Ngọc Quang, bàn còn lại thuộc về ngoại binh Brandao. Đồng thời, cầu thủ sinh năm 1996 cũng cho thấy khả năng thủ lĩnh của mình, khi quán xuyến tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai khá tốt, không thua kém gì những thương hiệu như Tuấn Anh, Minh Vương…

Có thể thấy, dưới bàn tay của Zico Thái, Châu Ngọc Quang đang ngày càng khẳng định được giá trị cũng như tầm quan trọng của mình trong mùa giải được dự báo là khó khăn với Hoàng Anh Gia Lai. Ngọc Quang đã hoàn toàn “lột xác” để có cho mình phong độ cực kì ấn tượng, ít nhất là tới thời điểm này của V.League 2023, điều này phần nào xua đi những lo âu của ban lãnh đạo đội bóng phố Núi khi rất nhiều trụ cột đã rời đi trước thềm mùa giải mới.

Thế mới nói, Ngọc Quang từ chỗ là “người thừa” ở đội bóng phố Núi, giờ đã là công thần không thể thiếu trong sa bàn của huấn luyện viên Kiatisak. Sự nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi của Ngọc Quang đã được đền đáp và ghi nhận.