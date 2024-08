Chuối là một trong những món ăn nhẹ phổ biến. Ăn 1 quả chuối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn say giấc.

Me là loại trái cây với vị chua rất đặc trưng. Dù trái me có kích thước nhỏ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đa dạng. Một lợi ích của me không phải ai cũng biết là có thể giúp giảm huyết áp.