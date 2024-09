Ayun Pa: Gần 150 cán bộ học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

(GLO)- Ngày 4-9, Công an tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).