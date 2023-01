Ăn một chiếc bánh chưng tương đương 6 tô phở gà

Bệnh nhi 5 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, đồng tử giãn sau khi uống dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử

(GLO)- Mới đây, 30 gia đình có trẻ sinh non trong tỉnh Gia Lai có dịp gặp nhau nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17-11) tại Bệnh viện Nhi tỉnh. 35 bé sinh non ngày nào nay đã lớn khôn trong vòng tay yêu thương của gia đình và niềm vui khôn xiết của các y-bác sĩ.