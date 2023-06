(GLO)- Sáng 1-6, Hội Khuyến học thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã trao học bổng cho 21 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê.

Theo đó, Hội đã trao 21 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện thuộc các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã An Khê. Kinh phí do Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Bác ái Caritas An Khê tài trợ.

Trao học bổng là hoạt động thường niên của Hội Khuyến học thị xã An Khê nhằm động viên, tiếp thêm động lực giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.