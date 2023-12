An Khê quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã

(GLO)- Đến nay, 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình được xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an và được đầu tư trang-thiết bị, đáp ứng yêu cầu công tác.

Thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, năm 2018, Công an thị xã An Khê điều động 6 cán bộ, chiến sĩ về công tác tại xã Xuân An. Địa phương đã sắp xếp, bố trí 1 phòng rộng 20 m2 tại trụ sở UBND xã cho cán bộ, chiến sĩ Công an làm việc. Sau đó, xã thuê 1 ngôi nhà của người dân để Công an xã làm trụ sở công tác, tiếp công dân.

Thiếu tá Phạm Ngọc Hòa-Trưởng Công an xã-cho biết: Ngôi nhà có tổng diện tích 100 m2, không đáp ứng nhu cầu công tác, hội họp, trực chiến đấu, nhất là thời điểm làm căn cước công dân, định danh điện tử. Sau khi tìm được quỹ đất phù hợp, đầu năm 2023, xã bàn giao khu đất rộng 2.000 m2 ngay trung tâm để xây dựng trụ sở Công an xã. Thị xã đã đầu tư 3,577 tỷ đồng xây dựng công trình theo mẫu thiết kế của Bộ Công an quy mô 2 tầng, 11 phòng chức năng; có nhà để xe, sân bê tông, hàng rào, cổng khang trang, sạch đẹp.

Tương tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cửu An cũng phấn khởi, yên tâm công tác trong điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo. Thiếu tá Phạm Minh Thao-Trưởng Công an xã Cửu An-cho hay: Công an xã hiện có 6 Công an chính quy và 3 Công an viên. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng Công an xã làm việc, nhất là cơ sở vật chất. “Đến nay, trụ sở Công an xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu vực tiếp công dân, bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ thiết bị, máy bấm số xếp hàng tự động; bàn ghế, hội trường, giường tủ đầy đủ, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”-Thiếu tá Thao phấn khởi nói.

Bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho biết: Xã có quỹ đất rộng nhưng ở xa trung tâm. Gần trụ sở UBND xã có mảnh đất công ích rộng 900 m2 nhưng so với mẫu thiết kế của Bộ Công an thì chưa đáp ứng yêu cầu. Vì thế, UBND xã đã trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, sau đó thu hồi 1.100 m2 đất của người dân, bổ sung vào quỹ đất làm trụ sở Công an xã đủ 2.000 m2 như hiện nay.

“Từ khi Công an chính quy về xã làm nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật được thực hiện bài bản hơn, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ người dân theo quy định của pháp luật. Công an xã đã đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cấp căn cước công dân gắn chip; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ngày càng tốt hơn; góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”-bà Phúc khẳng định.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê: Từ năm 2018 đến năm 2020, Công an thị xã đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về làm nhiệm vụ tại 5 xã. Trong quá trình thực hiện, Công an thị xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, UBND thị xã, Đảng ủy Công an tỉnh cùng với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.

“Công an thị xã chủ động tham mưu, đề xuất Thị ủy, HĐND, UBND thị xã bố trí quỹ đất, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc độc lập cho Công an 5 xã, bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở. Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm xây dựng lực lượng Công an thị xã bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, gần dân, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”-Trung tá Huy thông tin.

Trao đổi với P.V về vấn đề này, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo UBND thị xã cân đối vốn cho dự án trụ sở Công an xã với mức đầu tư 3,577 tỷ đồng/công trình. Bên cạnh đó, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022 để mua sắm trang-thiết bị làm việc cho Công an các xã. Công trình trụ sở làm việc của Công an 5 xã khánh thành đưa vào sử dụng đầu tháng 10 vừa qua nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023)”.