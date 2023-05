An Khê đề xuất bán đấu giá 5 cơ sở nhà, đất vắng chủ

(GLO)-Ngày 11-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã An Khê liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân.

Theo báo cáo của UBND thị xã An Khê, thời gian qua, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường rà soát các căn nhà và các thửa đất đã xác lập sở hữu toàn dân để sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Hiện thị xã đang quản lý 6 cơ sở nhà, đất đã được xác lập sở hữu toàn dân với tổng diện tích 680,37 m2. Trong đó, 2 cơ sở nhà, đất do Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị đang tạm sử dụng làm nhà kho (số 25 đường Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn) và Chi cục Thống kê đang tạm sử dụng làm cơ sở làm việc (số 106 đường Đỗ Trạc, phường An Phú). Ngoài ra, Sở Xây dựng đang quản lý cơ sở nhà ở, đất tại số 126/21 đường Đỗ Trạc với diện tích 60,68 m2.

Tuy nhiên, việc quản lý các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã còn một số tồn tại, hạn chế như nhà xây dựng lâu năm nên xuống cấp, hư hỏng, đất bỏ trống... Do vậy, UBND thị xã An Khê đề xuất phương án xử lý bán tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà, đất để người trúng đấu giá xây dựng nhà ở theo quy định. Cụ thể: nhà số 62 đường Ngô Thì Nhậm, phường An Phú (diện tích 30,34 m2); nhà số 132 đường Đỗ Trạc, phường An Phú (diện tích 45,18 m2); nhà, đất số 134 đường Đỗ Trạc, phường An Phú (diện tích 45,02 m2); nhà, đất số 25 đường Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn (diện tích 161 m2); nhà, đất số 106 đường Đỗ Trạc, phường An Phú (diện tích 253,6 m2).

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND thị xã An Khê chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đo đạc lại các cơ sở nhà, đất đang quản lý để có con số chính xác, tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản hay thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định tổ chức thực hiện đối với từng loại nhà; quy trình công tác bán đấu giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà… nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá, không để tình trạng phát sinh thủ tục ngoài quy định.